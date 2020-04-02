Những thực phẩm có chứa chất oxy hóa và dưỡng chất sẽ giúp kiểm soát tốt bệnh. Bên cạnh đó, cũng có không ít thực phẩm dễ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch, gây bùng phát bệnh.

Nắm đúng cách ăn uống khi mắc bệnh giúp kiểm soát tốt việc điều trị bệnh hơn

Chế độ ăn uống không phải là phương pháp điều trị chính nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ các triệu chứng của bệnh Basedow.

Tuyến giáp giúp sản xuất hormone để điều hòa tốt quá trình chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên, vi nhiều yếu tố tác động (như rối loạn tự miễn) sẽ dẫn đến ảnh hưởng chức năng của tế bào tuyến giáp và khiến tuyến giáp sản xuất quá mức hormone.

Chính vì vậy, xác định được Bệnh Basedow kiêng ăn gì? Những loại thực phẩm nào dễ gây dị ứng? là điều cần thiết đầu tiên. Trên cơ sở đó, tránh tiêu thụ những đồ ăn thức uống này để giảm bớt biểu hiện do bệnh gây ra.

Basedow là bệnh xảy ra do sự suy yếu, rối loạn của hệ miễn dịch

- Những đặc điểm của bệnh Basedow:

+ Nhiễm độc giáp

+ Bướu cổ (bướu mạch)

+ Bệnh mắt (lồi mắt)

+ Bệnh da (phù niêm trước xương chày)

- Các triệu chứng liên quan như:

+ Giảm cân nhanh chóng mặc dù vẫn ăn uống bình thường

+ Xương giòn và loãng xương

Đặc điểm của bệnh Basedow

- Nguyên nhân gây bệnh Basedow

Basedow được coi là bệnh tự miễn và có tính chất gia đình. Khoảng 50% họ hàng của người bệnh có kháng thể kháng tuyến giáp trong cơ thể, 15% người mắc Basedow có họ hàng cũng mắc bệnh.

So với nam giới, số lượng nữ giới mắc bệnh Basedow cao gấp 5-10 lần. Độ tuổi xảy ra bệnh nhiều nhất là 20 – 40 tuổi.

Bệnh Basedow có thể kích hoạt do một số yếu tố khác, đó là:

+ Mang thai, sinh con.

+ Ăn quá nhiều iod, đặc biệt là tại những vùng thiếu iod.

+ Nhiễm vi khuẩn hoặc virus.

+ Ngừng điều trị corticoid.

+ Điều trị bằng các thuốc chứa lithium.

+ Stress.

Basedow được coi là bệnh tự miễn và có tính chất gia đình

2. Bệnh Basedow kiêng ăn gì?

Đồng thời với áp dụng tốt các phương pháp điều trị bệnh Basedow như sử dụng thuốc cường giáp hay phẫu thuật, với chế độ dinh dưỡng phù hợp, tình hình bệnh sẽ không nặng lên.

Nắm được Bệnh bướu cổ basedow kiêng ăn gì? là điều rất quan trọng. Người bị bệnh nên hạn chế một số loại thực phẩm bao gồm:

- Thực phẩm chứa nhiều i-ốt

Bổ sung hàm lượng i-ốt quá mức gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bệnh cường giáp ở người đã mắc bệnh và người lớn tuổi. Vì I-ốt là một vi dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe nên bạn cần bổ sung với hàm lượng đủ. Bạn chỉ cần một ít i-ốt trong chế độ ăn uống khi mắc phải bệnh.

Kiêng ăn thực phẩm chứa nhiều i ốt

Một số loại thực phẩm bổ sung i-ốt bao gồm:

+ Muối

+ Bánh mì

+ Các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai, sữa chua

Thực phẩm chứa hàm lượng i-ốt cao là:

+ Hải sản, nhất là cá có thịt trắng như cá tuyết chấm đen, cá tuyết

+ Rong biển, tảo bẹ

- Sữa tươi nguyên kem

So với người bình thường, hệ tiêu hóa của bệnh nhân Basedow thường kém hơn. Trong khi đó trong sữa tươi có chứa lượng chất béo cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa.

- Thực phẩm chứa nhiều gluten

Quá trình điều trị ở những người mắc bệnh tuyến giáp tự miễn sẽ khó khăn hơn khi tiêu thụ thực phẩm có chứa gluten.

Hạn chế tiêu thụ thực phẩm có chứa gluten

Một số loại thực phẩm chứa gluten:

+ Lúa mì và các sản phẩm từ lúa mì

+ Lúa mạch đen

+ Lúa mạch

+ Mạch nha

+ Những loại ngũ cốc như lúa mì nâu (spelt), kamut, lúa mì farro, lúa mì cứng (durum)

+ Men bia

- Thịt và các sản phẩm từ động vật

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở những người ăn chay sẽ thấp hơn so với những người ăn mặn. Đặc biệt, ở những người tránh tất cả các sản phẩm từ động vật bao gồm các loại thịt và cá, nguy cơ mắc bệnh rất thấp.

Bệnh nhân Basedow có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường cao hơn khi tiêu thụ nhiều thịt

Bệnh nhân Basedow có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường cao hơn khi tiêu thụ nhiều thịt đỏ chứa hàm lượng cholesterol và các chất béo bão hòa cao.

- Đồ uống có cồn như rượu, bia: Nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn khi dùng những chất có cồn.

- Thực phẩm có chứa nhiều đường: Đây là loại thực phẩm dễ khiến người bệnh Basedow có cảm giác hồi hộp, lo âu.

Thực phẩm có chứa nhiều đường

- Thực phẩm có chứa nhiều caffeine: Khi dùng caffeine là chất kích thích sẽ bệnh nặng hơn do tiết quá nhiều hormone thyroxine. Do đó, tốt nhất là bệnh nhân Basedow không sử dụng sản phẩm có chứa caffeine như cà phê hay trà xanh.

3. Bệnh Basedow nên ăn gì?

Theo các chuyên gia y tế, chế độ ăn uống với một số thực phẩm có thể góp phần hỗ trợ quá trình điều trị bệnh Basedow và giảm bớt các triệu chứng của bệnh.

Dưới đây là một số loại thực phẩm mà người bị Basedow nên ăn:

- Thực phẩm giàu canxi

Khi mắc bệnh cường giáp, cơ thể sẽ khó hấp thụ canxi hơn và dễ dẫn đến tình trạng giòn xương, loãng xương. Chế độ ăn nhiều canxi sẽ phù hợp cho người bệnh Basedow.

Thực phẩm giàu canxi

Những thực phẩm có chứa nhiều canxi gồm:

Bông cải xanh

Hạnh nhân

Cá mòi

Đậu bắp

Cải xoăn

- Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu được canxi từ thực phẩm nhanh chóng hơn. Ngoài hàm lượng vitamin D được tạo ra trong da thông qua hấp thụ ánh sáng mặt trời, có thể bổ sung bằng thực phẩm để cung cấp cho cơ thể lượng axit béo cần thiết, giúp tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa loãng xương.

Thực phẩm giàu vitamin D

Các thực phẩm giàu vitamin D gồm:

Dầu gan cá tuyết

Cá mòi

Cá hồi

Cá ngừ

Nấm

- Thực phẩm giàu magie

Khả năng hấp thu canxi sẽ giảm đi khi cơ thể không có đủ magiê. Đồng thời, thiếu hụt magiê cũng khiến các triệu chứng liên quan đến bệnh basedow trầm trọng hơn.

Những thực phẩm giàu magie

Magie có nhiều trong những thực phẩm gồm có:

Bơ

Hạnh nhân

Quả hạch Brazil

Hạt điều

Sô cô la đen

Các loại đậu

Hạt bí

- Thực phẩm có chứa selen

Nguy cơ mắc bệnh mắt tuyến giáp ở người bệnh basedow sẽ cao hơn khi cơ thể thiếu hụt selen. Đây là tác nhân dẫn đến phình nhãn cầu và nhìn đôi.

Thực phẩm giàu selen

Selen là một khoáng chất và chất chống oxy hóa được tìm thấy ở những thực phẩm như:

Gạo lứt

Quả hạch Brazil

Hạt hướng dương

Nấm

Cá mòi

- Thực phẩm giàu đạm

Để khắc phục các triệu chứng sút cân, mệt mỏi, người bệnh Basedow cần phải tăng cường bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng, nhất là protein.

Những thực phẩm giàu đạm và calo giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nên bổ sung đậu nành và các loại rau củ họ đậu có chứa nhiều protein nên rất tốt cho người bị Basedow.

- Hoa quả mọng nước

Trong các loại hoa quả mọng nước có chứa giàu chất oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể người bị Basedow.

Có thể kể đến như: Quả mâm xôi, dâu tây, cam, quýt, chanh, bưởi,…

- Rau họ cải

Bệnh nhân Basedow cần bổ sung rau cải vào bữa ăn hàng ngày. Lý do bởi trong các loại rau thuộc họ cải có chứa goitrogens – nhóm hợp chất có thể làm hạn chế việc sản xuất hormone của tuyến giáp.

Bệnh nhân Basedow cần bổ sung rau cải vào bữa ăn hàng ngày

Với những thông tin đã chia sẻ trên, hy vọng bạn đọc đã có thể nắm được Bệnh Basedow kiêng ăn gì và nên ăn gì. Đồng thời, người bệnh cũng cần theo dõi chế độ ăn và ghi nhật ký thực đơn hàng ngày để cải thiện bệnh Basedow hiệu quả.