Theo nhiều nghiên cứu, quạt máy có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà bạn không ngờ đến. Dưới đây là những tác hại khi thường xuyên sử dụng quạt với cường độ mạnh:

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nhiệt độ cơ thể bị chênh lệch. Bên cạnh đó, việc thường xuyên dùng quạt máy với cường độ mạnh trong nhiều giờ liền sẽ đẩy nhanh sự thoát hơi nước dẫn đến mất cân bằng nước và điện giải, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể.

Theo số liệu của một cuộc khảo sát tại Tokyo (Nhật Bản), có đến 53% trong số 1.000 người tham gia từng gặp những vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, da khô… vì dùng quạt máy nhiều giờ liền khi ngủ.

Chính vì vậy, dùng quạt máy liên tục khi ngủ có thể dẫn đến chứng mất ngủ, rối loạn nhịp tim, gây ra một vài triệu chứng như nhức đầu, đau bụng, toàn thân mệt mỏi…

Gây khó thở

Quạt máy sẽ trở nên nguy hại nếu bạn sử dụng sai cách. Nhiều người có thói quen để quạt máy vào trong màn khi ngủ để mát hơn. Tuy nhiên, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Việc để quạt trong màn và bật số to có thể gây thiếu oxy khi ngủ, gây ra hiện tượng ngột ngạt, khó thở.

Giảm chức năng bài tiết của da

Nếu bạn thường xuyên để quạt số to và thổi thẳng vào người, da và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân là vì gió có thể làm mất cân bằng quá trình bài tiết mồ hôi của cơ thể, dễ gây cảm lạnh, đau đầu, chóng mặt… Ngoài ra, sử dụng quạt với cường độ mạnh trong thời gian dài sẽ làm giảm nhiệt độ bề mặt da, gây bít lỗ chân lông.

Quạt máy chứa nhiều vi khuẩn

Quạt máy rất dễ bám bụi bẩn và vi khuẩn nên cần được vệ sinh thường xuyên. Nếu không được làm sạch, những vi khuẩn này sẽ theo gió xâm nhập vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm…

Làm mất cân bằng nhiệt cơ thể

Theo các chuyên gia của Tổ chức Bảo vệ sức khỏe Y tế (Anh), quạt máy sẽ làm tăng nền nhiệt trong cơ thể nhưng lại khiến nhiệt độ trên bề mặt da giảm, gây ra hiện tượng mất cân bằng nhiệt. Về lâu dài, chúng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tuần hoàn máu và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể.