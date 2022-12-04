Bác sĩ chỉ ra những sai lầm thường thấy khi uống cà phê có thể bạn chưa biết

Cà phê hòa tan được nhiều nhân viên văn phòng yêu thích, vừa tiện lợi lại thơm ngon. Món đồ uống này vốn dĩ có nguồn gốc từ chiết xuất các thành phần hữu hiệu từ hạt cà phê rang, sau khi sấy khô xay thành bột để tạo ra thức uống cà phê ba trong một.

Do đó, nếu có thể, hãy chọn loại cà phê nguyên chất mới xay để khống chế được lượng đường, kem hấp thụ vào cơ thể. Nếu muốn tiện lợi, bạn có thể chọn loại cà phê hòa tan nguyên chất không pha thêm các thành phần khác để thay thế cho loại cà phê nhiều người và hương liệu.

Tuy nhiên, ít người để ý rằng, cà phê hòa tan được đóng gói sẵn thường chứa quá nhiều hương liệu, kem tách sữa và đường trắng. Thành phần chính của kem tách sữa là dầu thực vật hydro hóa, thuộc loại axit béo chuyển hóa, rất dễ dẫn đến béo phì, thừa cân và các rủi ro khác.

Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê vào buổi sáng khi bụng đói

Thói quen uống cà phê sáng quả thật rất thú vị, nhưng bạn tuyệt đối không nên uống khi bụng đói. Quá nhiều caffeine trong cà phê có thể kích thích tiết axit dịch vị và làm tăng nồng độ axit dịch vị.

Sau một đêm ngủ dài, dạ dày ở trạng thái rỗng, axit dịch vị quá nhiều có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dễ bị ợ chua, đau dạ dày và buồn nôn.

Uống quá nhiều cà phê espresso khi bụng đói có thể làm tăng nhịp tim, dẫn đến tức ngực và đánh trống ngực, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiêu hao năng lượng và dễ gây hạ đường huyết.

Bạn nên cố gắng tạo thói quen sắp xếp thời gian uống cà phê sau bữa ăn sáng, không chỉ để bảo vệ đường tiêu hóa, mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê cả ngày lẫn đêm

Khi phải chọn thời điểm uống cà phê, hãy cố gắng uống vào buổi sáng. Ngay cả khi caffeine không khiến bạn mất ngủ vào ban đêm, điều đó không có nghĩa bạn nên uống một cốc ngay trước khi đi ngủ.

Caffeine là chất kích thích, khi uống quá gần giờ đi ngủ sẽ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi đầy đủ. Giấc ngủ kém có thể tàn phá quá trình phục hồi, hệ miễn dịch, tâm trạng, năng lượng, quá trình trao đổi chất.

Theo Viện Đại học California, Los Angeles (Mỹ), một đêm mất ngủ khiến các tế bào của bạn lão hóa nhanh hơn, góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác theo thời gian.