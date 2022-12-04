Bác sĩ chỉ ra những sai lầm thường thấy khi uống cà phê có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 04/12/2022 05:18

Cà phê mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xơ gan, đột quỵ,... Thế nhưng, không phải ai cũng biết uống đúng cách để tận dụng được hết tất cả công dụng cà phê.

Uống cà phê hòa tan quá thường xuyên

Cà phê hòa tan được nhiều nhân viên văn phòng yêu thích, vừa tiện lợi lại thơm ngon. Món đồ uống này vốn dĩ có nguồn gốc từ chiết xuất các thành phần hữu hiệu từ hạt cà phê rang, sau khi sấy khô xay thành bột để tạo ra thức uống cà phê ba trong một.

Tuy nhiên, ít người để ý rằng, cà phê hòa tan được đóng gói sẵn thường chứa quá nhiều hương liệu, kem tách sữa và đường trắng. Thành phần chính của kem tách sữa là dầu thực vật hydro hóa, thuộc loại axit béo chuyển hóa, rất dễ dẫn đến béo phì, thừa cân và các rủi ro khác.

Do đó, nếu có thể, hãy chọn loại cà phê nguyên chất mới xay để khống chế được lượng đường, kem hấp thụ vào cơ thể. Nếu muốn tiện lợi, bạn có thể chọn loại cà phê hòa tan nguyên chất không pha thêm các thành phần khác để thay thế cho loại cà phê nhiều người và hương liệu.

Bác sĩ chỉ ra những sai lầm thường thấy khi uống cà phê có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê vào buổi sáng khi bụng đói

Thói quen uống cà phê sáng quả thật rất thú vị, nhưng bạn tuyệt đối không nên uống khi bụng đói. Quá nhiều caffeine trong cà phê có thể kích thích tiết axit dịch vị và làm tăng nồng độ axit dịch vị.

Sau một đêm ngủ dài, dạ dày ở trạng thái rỗng, axit dịch vị quá nhiều có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dễ bị ợ chua, đau dạ dày và buồn nôn.

Uống quá nhiều cà phê espresso khi bụng đói có thể làm tăng nhịp tim, dẫn đến tức ngực và đánh trống ngực, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiêu hao năng lượng và dễ gây hạ đường huyết.

Bạn nên cố gắng tạo thói quen sắp xếp thời gian uống cà phê sau bữa ăn sáng, không chỉ để bảo vệ đường tiêu hóa, mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bác sĩ chỉ ra những sai lầm thường thấy khi uống cà phê có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê cả ngày lẫn đêm

Khi phải chọn thời điểm uống cà phê, hãy cố gắng uống vào buổi sáng. Ngay cả khi caffeine không khiến bạn mất ngủ vào ban đêm, điều đó không có nghĩa bạn nên uống một cốc ngay trước khi đi ngủ.

Caffeine là chất kích thích, khi uống quá gần giờ đi ngủ sẽ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi đầy đủ. Giấc ngủ kém có thể tàn phá quá trình phục hồi, hệ miễn dịch, tâm trạng, năng lượng, quá trình trao đổi chất. 

Theo Viện Đại học California, Los Angeles (Mỹ), một đêm mất ngủ khiến các tế bào của bạn lão hóa nhanh hơn, góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác theo thời gian.

Những loại hoa quả tuyệt đối không được ăn vào buổi tối kẻo gây 'tác dụng ngược' cho sức khỏe

Những loại hoa quả tuyệt đối không được ăn vào buổi tối kẻo gây 'tác dụng ngược' cho sức khỏe

Có nhiều người quen ăn hoa quả vào buổi tối nhưng thực ra ăn hoa quả cũng cần phải ăn đúng giờ. Thường xuyên không chú ý sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Hôm nay cùng xem buổi tối không nên ăn những loại hoa quả gì nhé

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe sai lầm khi uống cà phê sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 41 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?