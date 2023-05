Cứ có thói quen này khi ăn trái cây bảo sao "hỏng" hết các dinh dưỡng vốn có

Không những vậy, theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người uống một hoặc nhiều ly nước ép trái cây mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng đến 21%. Ngoài ra, trẻ em thường có hệ tiêu hóa còn non nớt, sẽ khó dung nạp đường fructose, từ đó mà làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy.

Nhiều loại trái cây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể con người. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng vitamin C rất dễ bị oxy hóa trong không khí, khi gặp môi trường nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời sẽ bị mất đi. Vì vậy, trái cây tươi gọt vỏ hoặc cắt sẵn, hàm lượng dinh dưỡng sẽ bị giảm đi, đặc biệt là những loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, bưởi...

Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối chưa chín

Chuối rất giàu chất xơ, nhưng chuối chưa chín sẽ chứa nhiều axit tannic nên sẽ cản trở nhu động đường tiêu hóa và ức chế sự bài tiết dịch tiêu hóa. Nếu ăn quá nhiều sẽ gây táo bón hoặc làm tình trạng táo bón nặng thêm.

Ăn trái cây sau khi thức dậy vào buổi sáng và khi đói

Trái cây chủ yếu là thực phẩm lạnh, ăn ngay sau khi ngủ dậy sẽ gây kích thích dạ dày. Để tăng hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng khi ăn trái cây, bạn nên ăn vào trong khoảng thời gian 4 giờ chiều là tốt nhất. Ngoài ra, trái cây không phải là một thực phẩm lý tưởng dành cho những lúc bị đói.

Nguyên nhân là bởi, khi đói lượng axit trong trái cây sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, khiến bạn gặp phải tình trạng ruột cồn cào. Đặc biệt là những loại trái cây như hồng, chuối, cam, quýt, táo gai… mà ăn lúc đói bụng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày, gây đau bụng, đầy hơi, dễ hình thành sỏi hoặc thậm chí gây ngộ độc.

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Đây là thói quen của rất nhiều người, nhưng nếu xét dưới góc độ y học thì đó là thói quen gây hại cho sức khỏe. Ăn trái cây sau khi dùng bữa ăn chính sẽ gây rối loạn chức năng tiêu hóa, có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ợ chua, ợ nóng. Hơn nữa, nếu ăn cơm no rồi ăn thêm trái cây ngọt thì lượng đường tổng cộng trong bữa ăn sẽ tăng, đường huyết tăng cao và nhanh, không có lợi cho sức khoẻ, nhất là người bị đái tháo đường.

Do đó, nên ăn trái cây sau bữa ăn 2 giờ hoặc trước bữa ăn 1 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Không súc miệng sau khi ăn trái cây

Một số loại trái cây có chứa nhiều loại đường lên men, có tính ăn mòn cao đối với răng. Nếu không súc miệng sau khi ăn, cặn trái cây trong miệng rất dễ gây sâu răng.