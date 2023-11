Theo VNVC, viêm phổi là hiện tượng viêm nhiễm của nhu mô phổi bao gồm viêm phế nang, túi phế nang, ống phế nang, tổ chức liên kết khe kẽ và viêm tiểu phế quản tận cùng. Các phế nang, đường dẫn khí trong phổi có thể chứa đầy chất lỏng hoặc mủ, gây ho có đờm hoặc mủ, sốt, ớn lạnh và khó thở. Thông thường, có nhiều tác nhân gây ra tình trạng viêm phổi, nhưng thường do vi khuẩn, virus và nấm. Bệnh viêm phổi có nhiều mức độ khác nhau từ viêm nhẹ, đến viêm phổi nặng. Bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền, hoặc hệ miễn dịch suy yếu.

Dẫn tin từ VietNamNet, những người hút thuốc trong một thời gian dài do ảnh hưởng của các loại độc tố trong thuốc lá khiến bàn tay thường có màu vàng. Nhưng một khi ngón tay hoặc móng tay chuyển sang màu đen thì rất có thể bạn đã bị ung thư phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Môi thâm đen

Môi người bình thường sẽ có màu đỏ tươi nhưng khi bị ung thư phổi, màu môi có thể biến thành màu đỏ sẫm hoặc nâu đỏ. Đây là một trong những dấu hiệu ung thư phổi khá phổ biến.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt đen

Sắc mặt và làn da của những bệnh nhân ung thư phổi thường tối và xỉn màu hơn người bình thường.

Có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng này:

- Thứ nhất, trong cơ thể của các bệnh nhân ung thư, các tế bào melanocytes tăng mạnh. Hoạt động của chúng gây ra hiện tượng đen của lớp biểu bì và niêm mạc.

- Thứ hai, chức năng thông khí của phổi bị suy giảm, lượng oxy tham gia vào quá trình trao đổi khí cũng bị suy giảm do đó màu máu sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm khiến da và niêm mạc cũng có màu tương tự.

Dấu hiệu "2 đau" cảnh báo bệnh phổi

Đau ngực

Theo Tổ Quốc, những cơn đau ngực có thể là dấu hiệu của bệnh tim và vấn đề về phổi. Tiến sĩ Goodman cho biết phổi không có dây thần kinh tạo nên cảm giác đau, nhưng khu vực bên trong ngực lại có. Viêm kích thích niêm mạc bên trong lồng ngực có thể gây đau ngực, vấn đề này gọi là viêm màng phổi. Thỉnh thoảng, khi phổi có một khoang bị vỡ, khiến khí tràn vào khoang ngực quanh phổi, gây ra cơn đau.

Đau vai hoặc đau lưng

Một tỷ lệ nhỏ những bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện lâm sàng ban đầu là bị đau vai hoặc đau lưng. Điều này có liên quan đến vị trí phát sinh của ung thư phổi. Nếu ung thư xảy ra ở đầu phổi sẽ gây đau vai và đau lưng. Vậy nhưng rất nhiều người lại không chú ý đến những cơn đau này, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng dễ mắc bệnh viêm phổi

Trẻ em

Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là đối tượng dưới 2 tháng tuổi, là nhóm tuổi có nguy cơ mắc và tử vong do viêm phổi cao nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 150 triệu đợt viêm phổi xảy ra ở trẻ em các nước đang phát triển, trong đó có khoảng 11 triệu trẻ nhập viện. Viêm phổi là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tổ chức này cũng ước tính mỗi ngày có khoảng 4.300 trẻ tử vong do viêm phổi trên toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2,9 triệu lượt trẻ mắc viêm phổi và có khoảng 4.000 trẻ chết vì viêm phổi.

Phụ nữ mang thai

Thời kỳ mang thai, hệ miễn dịch của phụ nữ suy giảm nên dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Do đó, phụ nữ mang thai dễ mắc viêm phổi. Bệnh viêm phổi trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Bệnh sẽ tác động làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ, sinh non, có thể gây sẩy thai. Đặc biệt, người bình thường mắc viêm phổi nhẹ có thể điều trị tại nhà, và bệnh có thể khỏi trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Đối với phụ nữ đang mang thai, nếu nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cần lập tức đi khám và điều trị ngay theo chỉ định của bác sĩ để tránh ảnh hưởng thai nhi.

Người lớn tuổi

Người lớn tuổi có sức khỏe yếu, khả năng thích nghi kém nên vào giai đoạn thời tiết chuyển mùa mưa nắng thất thường họ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm phổi. Người cao tuổi mắc bệnh viêm phổi nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng, điển hình là suy hô hấp.