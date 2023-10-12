Cảnh báo tình trạng sương mù 'giăng kín lối' ở TP.HCM: Bụi mịn tăng cao, dễ gây viêm phổi, viêm họng

Sống khỏe 12/10/2023 11:31

Hiện tượng sương mù đã xuất hiện vài ngày gần đây tại TP.HCM. Ứng dụng quan trắc không khí Air Visual cho thấy nhiều khu vực tại TP.HCM có điểm đo chất lượng không khí thuộc ngưỡng không lành mạnh. Các điểm đo này tại TP.Thủ Đức cùng các quận Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Hóc Môn,…

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, những ngày qua, sương mù dày đặc xuất hiện trên bầu trời TP.HCM khiến nhiều tòa nhà cao tầng bị che khuất. Nhiều tuyến đường cũng bị sương bao phủ. 

Sáng sớm 12/10, thời tiết TP.HCM mát mẻ, nắng yếu, bầu trời nhiều mây và có sương mù dày đặc. Những toà nhà cao tầng chìm trong sương mù, không thể quan sát rõ. Một số người dân di chuyển bằng xe máy lúc rạng sáng phải sử dụng đèn chiếu xa do tầm nhìn hạn chế.

Cảnh báo tình trạng sương mù 'giăng kín lối' ở TP.HCM: Bụi mịn tăng cao, dễ gây viêm phổi, viêm họng - Ảnh 1
Sương mù dày đặc ở TP.HCM - Ảnh: Tiền Phong

Hiện tượng sương mù đã xuất hiện vài ngày gần đây tại TP.HCM. Ứng dụng quan trắc không khí Air Visual cho thấy nhiều khu vực tại TP.HCM có điểm đo chất lượng không khí thuộc ngưỡng không lành mạnh. Các điểm đo này tại TP.Thủ Đức cùng các quận Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Hóc Môn,…

Theo ứng dụng Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP.HCM vào sáng 12/10 là 47 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). Nồng độ trên hiện cao gấp 9,4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Cảnh báo tình trạng sương mù 'giăng kín lối' ở TP.HCM: Bụi mịn tăng cao, dễ gây viêm phổi, viêm họng - Ảnh 2
Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây - Ảnh: báo Lao Động

Dẫn tin từ Tiền Phong, Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan (nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) lý giải, sương mù hình thành do những ngày gần đây, TP.HCM liên tục có mưa vào chiều tối, khiến độ ẩm không khí trên 90%. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây.

“Sương mù nhiều chứng tỏ chất lượng không khí rất tệ, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng”, bà Lan nói và lưu ý người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khoẻ.

 

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Từ khóa:   bụi mịn viêm phổi viêm họng

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