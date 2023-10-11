Ổi vừa rẻ lại nhiều công dụng nhưng những người mắc bệnh này tuyệt đối tránh xa kẻo 'hại đủ đường'

Sống khỏe 11/10/2023 06:51

Ổi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể vô tư ăn loại quả này.

Lợi ích của ổi đối với sức khỏe

Giảm nguy cơ phát triển ung thư

Ổi chứa nhiều hợp chất chống lại quá trình hình thành khối u như quercitin, lycopene, vitamin C và các polyphenol khác nhau. Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong cơ thể có thể gây ra sự phát triển ung thư. Trên thực tế, có nhiều nhà khoa học đã chứng minh được tiềm năng ngăn ngừa ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột kết, phổi và da của ổi.

Ổi vừa rẻ lại nhiều công dụng nhưng những người mắc bệnh này tuyệt đối tránh xa kẻo 'hại đủ đường' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện hệ thống miễn dịch

Ổi là một loại trái cây giàu vitamin C (thậm chí còn giàu hơn cả cam), nó có hàm lượng vitamin C cao gấp hai lần so với nhu cầu sinh học. Ăn nhiều ổi có thể cải thiện hệ thống miễn dịch giúp cơ thể tránh xa các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Chứa các đặc tính chống lão hóa

Ổi chứa nhiều vitamin A và C. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các chất chống oxy hóa chẳng hạn như carotene và lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các nếp nhăn. Mặc dù tuổi già là một giai đoạn tự nhiên mà bất cứ ai đều phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể kéo dài quá trình này bằng cách ăn ổi thường xuyên hơn.

Giúp răng khỏe mạnh

Ổi có thể hỗ trợ điều trị viêm nướu, viêm lợi hoặc loét miệng. Đây là loại trái cây chức nhiều vitamin giúp cải thiện tình trạng sâu răng.

Tốt cho những người bị bệnh tiểu đường

Ổi được cho là có đặc tính chống bệnh tiểu đường, đã được đề cập nhiều trong y học Trung Quốc. Một sự trừu tượng thực sự cho thấy rằng trái cây có thể làm giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, hoạt động giống như insulin mà ổi có làm cho loại trái cây này được bệnh nhân tiểu đường chấp nhận một cách nghiêm túc.

Giúp điều trị táo bón.

Một quả ổi có thể cung cấp đến 12% lượng chất xơ trong cần thiết cho cơ thể được khuyến nghị theo chu kỳ sinh học. Nó rất tốt cho sức khỏe và tiêu hóa của bạn. Chất xơ từ ổi có thể giúp giải phóng các đường tiêu hóa bị tắc nghẽn và làm giảm táo bón.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn nhiều ổi có thể cải thiện phản ứng kali và natri trong cơ thể của bạn. Nó đặc biệt tốt cho những bệnh nhân bị tăng huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Hơn thế nữa, ổi giúp làm giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính. Chúng là những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự phát triển của bệnh tim, đồng thời làm tăng mức HDL hoặc cholesterol có thể chấp nhận được.

Tốt cho não

Ổi chứa vitamin B3 và B6, niacin và pyridoxine. Những chất này có khả năng cải thiện hệ thần kinh và não bộ con người.

Ổi vừa rẻ lại nhiều công dụng nhưng những người mắc bệnh này tuyệt đối tránh xa kẻo 'hại đủ đường' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn ổi?

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón.

Người bệnh tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết cao với GI=78 nên nếu người bệnh tiểu đường thường xuyên ăn ổi sẽ làm cho đường huyết tăng cao, với các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này là mù lòa, suy thận, hoại tử chi, thậm chí tử vong. Chính vì thế những bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.

Ổi vừa rẻ lại nhiều công dụng nhưng những người mắc bệnh này tuyệt đối tránh xa kẻo 'hại đủ đường' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy nhược

Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn.

Người mắc bệnh dạ dày

Ổi rất tốt đối với dạ dày tuy nhiên với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng.

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