Nước phải sôi tới 100 độ mới có thể diệt khuẩn được. Nhưng lại không ít người chỉ cần thấy nước có tiếng sôi “ục ục”, hơi nước bốc lên thì đã nhanh chóng tắt bếp ngay. Như thế, nước sẽ không được “chín kỹ” bởi lúc này, nước mới chỉ đạt khoảng nhiệt độ tầm 80 độ C. Cần nấu sôi thêm khoảng 3 phút nữa là đạt 100 độ C, đủ để tiêu diệt những vi sinh vật có hại trong nước. Theo các chuyên gia, khi nấu sôi nước nên làm theo 3 bước sau:

Ngoài ra, việc mở nắp ấm giúp những chất độc hại trong nước bay hơi tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nấu nước máy vào buổi sáng

Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng, không nên sử dụng nước máy chảy ra từ vòi trong khoảng 5 phút đầu tiên để sử dụng. Chúng không thích hợp để dùng làm nước uống. Bởi vì để qua đêm, các thành phần trong nước có thể phản ứng với đường ống và vòi nước bằng kim loại, sinh ra một số vi khuẩn không tốt ảnh hưởng chosức khỏe.

3. Đun sôi nước quá nhiều lần

Nước đã đun sôi nếu không được bảo quản kỹ vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi để nước ở nhiệt độ môi trường nhiều ngày rồi đun lại nhiều lần thì những thành phần tự nhiên trong nước sẽ bị thay đổi, làm mất oxy và một số nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

4. Đun sôi nước nhiều lần để sử dụng nhiều ngày

Trong quá trình đun sôi, những vi sinh vật, ký sinh trùng bị tiêu diệt và phân hủy thành những chất hữu cơ trong nước. Đây là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật ở ngoài xâm nhập vào. Vậy nên, khi để nước nguội lâu ngày, nguy cơ tái nhiễm vi sinh vật là rất cao, số lượng vi sinh vật sinh sôi gấp bội, không có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, chỉ nên sử dụng nước đun sôi để nguội trong ngày, không nên để qua đêm. Dù bận rộn đến mấy, cũng không nên đun nước một lần trong vài ngày, thậm chí cả tuần. Bên cạnh đó, nên tránh đổ nước mới vào bình khi bên trong vẫn còn dư nước cũ. Điều này sẽ làm tăng lượng vi khuẩn trong nước, không tốt khi dùng. Bình đựng nước đun sôi để nguội nên là bình thủy tinh có nắp đậy. Trong quá trình sử dụng, thì nên vệ sinh thường xuyên để tránh vi khuẩn xâm nhập làm ô nhiễm nguồn nước uống.

Trên đây là những sai lầm khi đun nước sôi mà nhiều người đang mắc phải. Nó là nguyên nhân khiến cơ thể bị nhiễm độc từ từ mà không nhận ra.