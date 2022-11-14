5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai

Sống khỏe 14/11/2022 12:08

Sống lâu không có nghĩa là sống khỏe mạnh. Điều quan trọng là giữ cho tâm trí và cơ thể của bạn luôn trẻ trung và năng động. Người Trung Quốc tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên khi đạt được những mục tiêu này. Ví dụ, có một phụ nữ Trung Quốc được cho là đã sống 135 năm, và điều đó thực sự ấn tượng.

1. Họ sử dụng 4 loại thảo mộc thiết yếu

Người Trung Quốc sử dụng các loại thảo mộc để giữ cho cơ thể của họ khỏe mạnh. Những loại thảo mộc đó giúp cung cấp các khoáng chất mà chúng ta cần, ngoài ra chúng có thể có tác dụng giải độc. Dưới đây là 4 loại thảo mộc cần thiết :

5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai - Ảnh 1

  • Nhân sâm hoạt động như một chất thích ứng và giúp cơ thể phản ứng với căng thẳng.
  • Rễ cây Astragalus (Hoàng Kỳ) bảo vệ hệ thống miễn dịch của cơ thể khi bạn già đi.
  • Linh chi giúp sản sinh năng lượng, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.
  • Quả Goji berry (Câu Kỷ Tử) hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp giảm bớt các gốc tự do hoặc các phần tử gây ra căng thẳng.

2. Họ sử dụng đông trùng hạ thảo

5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai - Ảnh 2

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm có một lịch sử đặc biệt trong điều trị của Trung Quốc. Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách kích thích các tế bào và hóa chất giúp chống lại các tế bào ung thư và thu nhỏ các khối u.

Ngày nay, rất khó để tìm thấy đông trùng hạ thảo tự nhiên, vì vậy họ sản xuất nó trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, mọi người sử dụng nó để điều trị rối loạn thận và các vấn đề về gan.

3. Họ bơi trong nước lạnh

5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai - Ảnh 3

Một blogger nổi tiếng của Trung Quốc tên là Liu Yelin, nổi tiếng với vẻ ngoài như một phụ nữ 30 tuổi, mặc dù cô ấy thực sự đã 50 tuổi. Bên cạnh việc tập thể dục mỗi ngày, cô ấy khuyên bạn nên bơi trong nước lạnh.

Cô đã cho biết "Tôi bơi trong hồ và tập tạ mỗi ngày. Điều yêu thích của tôi là bơi ngoài trời vào mùa đông. Đó là một thử thách cho ý chí và sự kiên trì của tôi. Tôi thường phải ép mình làm điều đó."

4. Họ kết nối thể thao với khí công

Khí công bao gồm cả thiền định, rất tốt để bổ sung cho quá trình luyện tập và cải thiện hiệu suất của bạn. Nó giúp mang lại sự cân bằng cho cơ thể và tâm trí của bạn, do đó bạn ít gặp căng thẳng hơn.

5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai - Ảnh 4

Tâm trạng của bạn càng tốt, bạn càng có giấc ngủ ngon và bạn trông càng đẹp hơn. Thêm vào đó, các vận động viên có thể sử dụng nó để phục hồi chức năng nhanh hơn trong trường hợp chấn thương.

5. Họ chú ý đến đồng hồ sinh học

5 việc người Trung Quốc hay làm để kéo dài tuổi thọ, bảo sao họ mãi trẻ sức khỏe lại dẻo dai - Ảnh 5

Tất nhiên, điều quan trọng là phải chú ý cẩn thận đến những gì bạn ăn, nhưng cũng rất quan trọng về thời gian bạn ăn. Ví dụ, đối với bữa sáng, tốt hơn là nên ăn thức ăn ấm, ẩm, không có gì quá đậm đà, mặn hoặc ngọt. Thời gian tốt nhất để ăn bữa này là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng.

Bữa trưa nên ăn từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều và nên bao gồm các thức ăn cay, nóng với ngũ cốc nguyên hạt. Bữa tối nên được phục vụ trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thịt nướng và cá nên được thưởng thức vào thời điểm này.

Theo Brightside

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