4 điều sẽ xảy ra với gan của bạn khi bạn uống cà phê

Enzyme: Gan chứa các enzyme thúc đẩy quá trình phân hủy độc tố và bài tiết acid mật, tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, có quá nhiều enzyme này sẽ có hại khi nó bị rò rỉ vào máu. Đây là nguyên nhân gây ra bệnh gan và tổn thương gan. Cà phê làm giảm nồng độ của enzym này. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Naples ở Ý, cà phê đặc biệt có lợi cho những người uống nhiều rượu hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh gan cao.

Bệnh xơ gan: Đây là căn bệnh làm gan cứng và co lại do bị tổn thương liên tục. Không giống như chứng xơ gan, tình trạng bệnh rất khó cải thiện. Uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan. Nó đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ xơ gan và tử vong do rượu.