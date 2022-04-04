4 điều sẽ xảy ra với gan của bạn khi bạn uống cà phê

Sống khỏe 04/04/2022 17:15

Uống cà phê vào buổi sáng khi cơ thể mệt mỏi, sẽ giúp chúng ta sảng khoái. Cà phê ngăn chặn bệnh tiểu đường và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cà phê cũng tốt cho gan.

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Ảnh minh họa

Cà phê giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại, trái ngược với rượu. Để tận dụng hết những lợi ích của cà phê, bạn nên uống nó không đường và kem.

Cụ thể cà phê ảnh hưởng đến gan như thế nào? 

Chứng xơ gan: Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Erasmus Hà Lan, những người uống cà phê thường xuyên ít có khả năng mắc bệnh xơ gan. Xơ gan là hiện tượng tích tụ của các mô sẹo trong gan, tức là gan bị xơ cứng. Điều đáng mừng là nếu bạn phát hiện sớm và điều trị tích cực như thay đổi thói quen ngay lập tức và uống thuốc thì tình trạng bệnh của bạn sẽ được cải thiện.

4 điều sẽ xảy ra với gan của bạn khi bạn uống cà phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Enzyme: Gan chứa các enzyme thúc đẩy quá trình phân hủy độc tố và bài tiết acid mật, tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, có quá nhiều enzyme này sẽ có hại khi nó bị rò rỉ vào máu. Đây là nguyên nhân gây ra bệnh gan và tổn thương gan. Cà phê làm giảm nồng độ của enzym này. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Naples ở Ý, cà phê đặc biệt có lợi cho những người uống nhiều rượu hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh gan cao.

Bệnh xơ gan: Đây là căn bệnh làm gan cứng và co lại do bị tổn thương liên tục. Không giống như chứng xơ gan, tình trạng bệnh rất khó cải thiện. Uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan. Nó đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ xơ gan và tử vong do rượu.

Ung thư gan: Nếu bạn có vấn đề về gan, cà phê có thể giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh. Nó cũng ngăn ngừa ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cà phê làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Theo 'Hướng dẫn điều trị ung thư gan' được xuất bản vào năm 2018 bởi Hiệp hội Ung thư gan Hàn Quốc-Trung tâm Ung thư Quốc gia, cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan ở những người mắc các bệnh gan mãn tính như gan nhiễm mỡ, viêm gan B và viêm gan C.

4 điều sẽ xảy ra với gan của bạn khi bạn uống cà phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

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Từ khóa:   sống khỏe cà phê Bệnh gan

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