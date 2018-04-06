10 vụ tự tử bằng lá ngón thì 9 trường hợp chết người: Độc tố của chúng nguy hiểm cỡ nào?

Sống khỏe 06/04/2018 11:52

Chỉ cần ăn vài lá ngón, chất độc sẽ ngấm nhanh vào cơ thể và thời gian gây chết người trung bình từ 1 - 7 tiếng.

Dư luận đang xôn xao trước sự việc một đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử vì bị bắt quả tang ngoại tình ở Quảng Ngãi vào ngày 2/4 vừa qua. Đây không trường hợp đầu tiên tự tử bằng lá ngón ở nước ta, trước đây đã từng có rất nhiều vụ việc thương tâm tương tự xảy ra.

10 vụ tự tử bằng lá ngón thì 9 trường hợp chết người: Độc tố của chúng nguy hiểm cỡ nào? - Ảnh 1
Lá ngón có thể gây chết người trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Lá ngón là loài cây dại và mọc chủ yếu ở những vùng rừng núi ở nước ta như Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La... Mặc dù cái tên lá ngón rất quen thuộc nhưng ít người hiểu rõ loại cây này độc hại đến mức nào.

Lá ngón độc chết người: Tuyệt đối chớ dại thử 

Lá ngón độc như thế nào?

Lá ngón được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn... Trong đó, cái tên đoạn trường thảo nói lên chính xác được sự đáng sợ của loại lá này là khiến con người đứt ruột mà chết (đoạn là đứt, trường là ruột).

Về đặc điểm, đây là một loại dây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, đầu nhọn, bóng nhẵn, dài từ 7 - 12 cm, rộng từ 2,5 - 5,5 cm. Hoa có màu vàng và mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá.

10 vụ tự tử bằng lá ngón thì 9 trường hợp chết người: Độc tố của chúng nguy hiểm cỡ nào? - Ảnh 2
Không chỉ có lá, tất cả bộ phận của cây đều chứa độc tố chết người - Ảnh minh họa: Internet

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay thành phần có thể giết người trong loại cây này là các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây.

Chất alkaloid trong lá được hấp thu rất nhanh qua đường tiêu hóa chỉ mất từ 5 - 30 phút. Thời gian gây tử vong trung bình từ 1 - 7 tiếng. Theo một nghiên cứu về lá ngón của khoa Sinh, trường Đại học Đà Lạt, chỉ cần chất nhựa của lá dính vào tay rồi tiếp xúc với thức ăn, vết thương hở... chất độc sẽ ngấm vào cơ thể, gây ra triệu chứng khát nước, chóng mặt, buồn nôn và dẫn đến tử vong nhanh chóng do ngừng hô hấp.

10 vụ tự tử bằng lá ngón thì 9 trường hợp chết người: Độc tố của chúng nguy hiểm cỡ nào? - Ảnh 3
Một nhánh lá ngón như thế này có thể giết chết 2 người lớn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sơ cứu càng nhanh càng tốt

Các chuyên gia cho biết, những người ăn phải lá ngón có thể được cứu sống nếu được phát hiện và cấp cứu sớm dưới 1 giờ. Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Định, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện E Trung ương cho biết, nếu gặp người trúng độc lá ngón cần phải nhanh chóng tìm mọi cách để gây nôn.

Bạn có thể dùng cách chọc ngón tay sâu vào bên trong cổ họng nạn nhân, khi có vật lạ chạm vào gốc lưỡi sẽ gây ra cảm giác buồn nôn. Sau khi gây nôn, người xung quanh phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để các bác sĩ kịp thời cấp cứu.

Biết được những kiến thức về lá ngón ở trên, hy vọng những vụ việc chết người thương tâm liên quan đến loại cây này sẽ không còn xảy ra nữa.

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