Bị bắt quả tang vụng trộm, cặp đôi 'chú cháu' bỏ lại con thơ ăn lá ngón tự vẫn

Xã hội 04/04/2018 18:19

Bị em chồng bắt quả tang vào rừng 'tâm sự' với tình cũ, chị N. ăn lá ngón tự vẫn. Người đàn ông thấy vậy cũng bỏ lại vợ con để tự sát theo.

Chiều nay (4/4), ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai trường hợp tử vong vì ăn lá ngón. Nạn nhân là anh H.V.B. (36 tuổi) và chị H.T.N. (20 tuổi), cùng trú tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Trước khi lập gia đình riêng, anh B. và chị N. có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân nên cả hai đã chia tay. Sau đó, anh B. lập gia đình và có hai con. Chị N. cũng đi lấy chồng, sinh con.

Bị bắt quả tang vụng trộm, cặp đôi 'chú cháu' bỏ lại con thơ ăn lá ngón tự vẫn - Ảnh 1

Thấy tình cũ ăn lá ngón tự vẫn, người đàn ông bỏ lại vợ con để tự sát theo - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 31/3 vừa qua, khi đi dự đám cưới một người cùng xã, hai người bất ngờ gặp lại nhau. Anh B. và chị N. rủ nhau vào rừng để "tâm sự". Tuy nhiên, cả hai bị em chồng của chị N. bắt quả tang và báo cho gia đình.

Đến sáng 2/4, chị N. gọi điện cho anh B. nói rằng mình sẽ ăn lá ngón để tự vẫn. Anh B. chạy tới nơi định ngăn cản thì phát hiện tình cũ đã tử vong. Quá đau buồn, người đàn ông liền lấy số lá ngón mà chị N. ăn còn sót lại để tự sát. Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện sự việc, thấy anh B. còn thở nên lập tức đưa đến Trung tâm y tế Trà Bồng cấp cứu nhưng không kịp.

Bị bắt quả tang vụng trộm, cặp đôi 'chú cháu' bỏ lại con thơ ăn lá ngón tự vẫn - Ảnh 2

Cây lá ngón có độc tính cực mạnh, chỉ cần ăn 1-2 lá là có thể mất mạng - Ảnh: Internet

Cây lá ngón được nhiều nước Đông Nam Á xếp vào 1 trong 4 loại cây có độc tính cao nhất. Chỉ cần sử dụng 1-2 lá là có thể mất mạng nên được ví là cây "tử thần".  

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Từ khóa:   tự tử ăn lá ngón tự tử ngoại tình

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