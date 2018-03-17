Liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ T.T.H (sinh năm 1977, ngụ Lào Cai) bị chồng dùng búa sát hại tại nhà riêng, mới đây người thân đã cung cấp cho các cơ quan truyền thông bức thư tuyệt mệnh do người chồng để lại.

Theo người thân của anh B.H.Đ (sinh năm 1971, ngụ tại Lào Cai), do dư luận hiểu lầm người chồng giết vợ vì đa nghi nên gia đình quyết định công bố bức thư để làm rõ sự thật. Người thân của anh Đ. kể: “Trong thời gian đi học dưới Hà Nội, chị H. cặp bồ. Anh Đ. biết chuyện và đã tha thứ nhưng chị H. lại thách thức khiến anh không thể nhẫn nhịn thêm”.

Bức thư tuyệt mệnh của người chồng để lại do gia đình cung cấp - Ảnh: VTC Trong bức thư, anh Đ. nói rằng nhiều lần anh phát hiện vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Dù đã nhắc nhở nhưng chị H. không thay đổi. Không thể nhẫn nhịn khi phải liên tục chứng kiến sự phản bội của người phụ nữ đầu ấp tay gối nên anh Đ. quyết định sát hại vợ rồi tự tử. Sau khi giải thích nguyên nhân hành động của mình, anh Đ. đã gửi lời xin lỗi đến gia đình hai bên.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 5/3 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai. Nạn nhân trong vụ án là chị T.T.H, Phó trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nghi phạm là B.H.Đ (chồng của chị H.). Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 2/3, sau khi đi học về em B.H.H (sinh năm 2004, con của anh Đ. và chị H.) phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Tiếp tục lên tầng 3, em phát hiện ba mình đang nằm nôn ói. Ngay lập tức em hô hoán mọi người đến đưa ba mẹ đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong. Ngày 13/3 vừa qua, anh Đ. cũng tử vong tại bệnh viện - Ảnh: Internet Đến ngày 13/3 vừa qua, nghi phạm B.H.Đ cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Bác sĩ sản khoa bị sát hại tại nhà: Lời khai của người chồng Sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tận tình cứu chữa, anh B.H.Đ – người đã dùng búa sát hại vợ vào ngày 2/3 đã tỉnh lại và thừa nhận sự việc.

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