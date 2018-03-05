Sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tận tình cứu chữa, anh B.H.Đ – người đã dùng búa sát hại vợ vào ngày 2/3 đã tỉnh lại và thừa nhận sự việc.

Theo lời khai của anh B.H.Đ (sinh năm 1971, cư ngụ tại phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), vì nghi ngờ vợ mình là chị T.T.H (sinh năm 1977, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) có quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài nên anh đã dùng búa đinh đập vào đầu chị H. Sau khi sát hại vợ, anh Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Anh Đ. đã tỉnh lại và thừa nhận hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Internet

Đến chiều tối ngày 2/3, con của anh Đ. và chị H. đi học về lên đến tầng 2 thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu có nhiều vết máu, bên cạnh có một chiếc búa đinh.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Khi em chạy lên tầng 3 thì phát hiện cha đang nằm nôn ói. Ngay lập tức, em gọi người thân đến đưa cha mẹ đi bệnh viện và báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong còn anh Đ. thì nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Internet

Theo hàng xóm, cả hai vợ chồng anh Đ. và bác sĩ H. đều là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trước ngày xảy ra sự việc không lâu, người ta còn nhìn thấy hai người đi chơi chung với nhau.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-san-khoa-bi-sat-hai-tai-nha-loi-khai-cua-nguoi-chong-273728.html