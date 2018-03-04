Bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại bằng búa đinh: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng

Tin nóng 04/03/2018 10:56

Liên quan tới vụ thảm án đau lòng tại Lào Cai, nạn nhân đã được gia đình đưa đi hỏa táng vào đêm 3/3. Phía cơ quan công an cũng đã tiết lộ một số thông tin mới về vụ án.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân anh B.H.Đ (sinh năm 1972, cư trú tại phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) dùng búa đinh sát hại chị T.T.H (sinh năm 1977, Phó trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai) có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại bằng búa đinh: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 2/3, em B.H.H (sinh năm 2004, con của chị H. và anh Đ.) đi học về thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên tầng 2, bên cạnh có chiếc búa đinh và nhiều vết máu.

Sau đó, em tiếp tục chạy lên tầng trên thì phát hiện cha đang nằm nôn ói. Ngay lập tức, H. gọi cho người thân và hàng xóm đến đưa cha mẹ đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong.

Nhận được thông tin, ban lãnh đạo cùng nhân viên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vô cùng bàng hoàng. Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã cử người đến giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ.

Bác sĩ sản khoa bị chồng sát hại bằng búa đinh: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng - Ảnh 2
Chiếc búa và vết máu được phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đau xót: “Bác sĩ H. là BSCKII duy nhất của khoa Sản, được đào tạo rất bài bản. Chúng tôi vô cùng thương tiếc”. Trong mắt đồng nghiệp, chị H. là một người rất có trách nhiệm với công việc, tận tình với bệnh nhân nên được nhiều người yêu mến. Chị đã giữ vị trí Phó trưởng khoa Sản của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai được 3 năm.

Được biết, tang lễ của chị H. đã được tổ chức vào tối 3/3 tại nhà riêng. Sau đó, gia đình đưa thi thể chị đi hỏa táng và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Còn anh Đ. hiện đã tỉnh lại và nói chuyện được nhưng tiên lượng sức khỏe xấu.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

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