Chồng đánh vợ khâu 2 mũi ở miệng chỉ vì... bật đèn đi vệ sinh trong đêm

Tin nóng 04/03/2018 09:07

Trong khi chồng đang ngủ, người vợ trẻ bật đèn sáng để đi vệ sinh thì bị tát không thương tiếc khiến chị phải vào bệnh viện khâu 2 mũi ở miệng.

Mới đây, câu chuyện người vợ trẻ bị chồng đánh chỉ vì 1 lý do "trời ơi đất hỡi" trên mạng xã hội khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Được biết, người vợ trẻ có tên là Đ.T.T. Chị kể: “Chả là nhà vệ sinh không ở trong nhà. Vì thế, muốn đi vệ sinh phải ra ngoài. Mà quanh nhà cây cối tùm lum nên đang đêm em buồn tè gọi chồng dậy đưa đi. Chồng chẳng những không dậy còn hắt hủi em. Vì thế, em tự ái phi ra 1 mình. Em bật sáng 2 bóng điện lên cho đỡ sợ, vệ sinh xong em đi vào nhảy lên giường tắt điện như bình thường”. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy nhưng chị T. lại bị chồng chửi mắng thậm tệ, tát vào mặt đến chảy máu phải đi bệnh viện khâu.

Chồng đánh vợ khâu 2 mũi ở miệng chỉ vì... bật đèn đi vệ sinh trong đêm - Ảnh 1
Chị T. bị chồng đánh phải khâu hai mũi ở miệng - Ảnh: Facebook

“Anh chửi luôn vào mặt em rằng: ‘Mày không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ’. Em đáp em có làm gì đâu anh. Vậy mà anh ta bật dậy tát vào mặt em. Em đỡ và đẩy anh ta ra thì anh kêu em láo. Em nằm xuống và cằn nhằn mấy câu thế là hắn lại tiếp tục đấm tới tấp liên tục vào mặt vào mồm em thành ra như vậy”.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, chị em phụ nữ vô cùng phẫn nộ với hành vi vũ phu của người chồng. Hầu hết mọi người đều khuyên chị T. nên ly dị chồng vì sống với một người như vậy, tương lai sẽ còn bị bạo hành nhiều hơn nữa. Một số khác lại cho rằng chị nên thẳng thắn trao đổi với chồng để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

 “Trời ơi, chuyện nhỏ xíu vậy mà nỡ đánh vợ, anh ta có còn là đàn ông không? Chị ơi, chị nên ly dị đi chứ để như vậy, không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa”, D.K khuyên.

“Theo em thấy, chị đừng vội ly dị, hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu lần sau còn như vậy thì nên dứt khoát, đừng để bản thân phải chịu khổ sở nữa”, B.B bình luận.

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Trước lúc xảy ra vụ việc, người dân thấy chị Oanh đang bị chồng cũ là anh Nhật dùng búa đánh bị thương. Sau đó anh Nhật lôi chị Oanh từ ngoài vào trong tiệm, đóng cửa lại.

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Từ khóa:   chồng đánh vợ chồng bạo hành vợ

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