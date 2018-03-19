Sau nhiều lần níu kéo vợ quay về không thành, Thi dùng kéo đâm vào đầu chị Viết khiến nạn nhân tử vong rồi treo cổ tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông giết vợ rồi treo cổ tự tử tại huyện Tịnh Biên.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Neàng Sô Viết (sinh năm 1992, cư ngụ tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang).

Được biết vào năm 2009, chị Viết cùng Chau Rít Thi (sinh năm 1984) chung sống như vợ chồng và có một đứa con gái năm nay được 8 tuổi.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet

Trong quá trình chung sống, vì Thi quá ghen tuông nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu nổi cảnh chồng suốt ngày ghen tuông, chửi bới, đánh đập vợ nên chị Viết dẫn con gái về nhà cha mẹ ruột sinh sống và muốn chấm dứt mối quan hệ với Thi. Tuy nhiên, Thi không đồng ý và hăm dọa sẽ chết chung với chị Viết.

Đến ngày 7/3 vừa qua, hai người lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, Thi dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu vợ.

Nghe tiếng cãi nhau, chị ruột nạn nhân sống gần nhà chạy đến xem thì phát hiện chị Viết nằm trên nền nhà với nhiều vết thương trên người cùng với cây kéo cắm trên đầu. Người nhà nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên chị đã tử vong. Thi cũng đã treo cổ tự tử sau đó.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, trước đây trong mỗi lần cãi nhau, chị Viết đều bị chồng đánh đập dã man. Nhiều lần chị bỏ về nhà cha mẹ ruột để chấm dứt mối quan hệ với Thi. Mỗi lần như vậy, Thi đều sang nhà níu kéo chị Viết quay về. Trong lần cãi nhau gần đây, vì chị Viết kiên quyết không chịu quay lại nên Thi ra tay sát hại vợ lúc vắng người.

Khởi tố vụ chồng giết vợ là phó khoa sản bệnh viện Lào Cai Kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định Trần Thị H. phó trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai bị chồng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong.

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