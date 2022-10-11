Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt'

Sao Việt 11/10/2022 17:40

Quỳnh Như cho biết hiện cô và chồng cũ - Hoàng Anh đang chờ tòa án triệu tập để hòa giải lần cuối, bất ngờ chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của con gái.

Vào cuối năm 2020, diễn viên Hoàng Anh thông báo chia tay vợ Việt kiều Quỳnh Như sau hơn 1 năm quyết định rời showbiz để sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cặp đôi không "đường ai nấy đi" trong hoà bình mà liên tục "đấu tố", chỉ trích nhau trên mạng xã hội. 

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 1
Quỳnh Như cho biết thủ tục ly hôn đến hiện tại vẫn chưa hoàn tất. 

Mới đây, Quỳnh Như gây bất ngờ khi cho biết thủ tục ly hôn của mình và chồng cũ đến giờ vẫn chưa hoàn tất. Hiện cô đang chờ tòa án triệu tập để hòa giải lần cuối với Hoàng Anh. Nếu hòa giải không thành công, cả hai sẽ được xử ly hôn vào khoảng ngày 19/10 tới. Được biết, cả 2 không liên hệ với nhau một lần nào kể từ khi Hoàng Anh dọn ra ngoài.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tôi vẫn chủ động chăm sóc, nuôi dạy con gái mà không trông chờ điều gì", Quỳnh Như nói.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 2
Cô tiết lộ mối quan hệ của cả hai đang ngày càng căng thẳng

Bên cạnh đó, Quỳnh Như cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái, sau khi bị chẩn đoán mắc 'chứng tự kỷ'. Trước đó, bà mẹ đơn thân từng chia sẻ, khi mới chia tay chồng cũ, cô đã rất lo lắng cho tình trạng của Abbie. Lúc đó, bé được chẩn đoán mắc tự kỷ, khó tập trung, chậm phát triển kỹ năng nói và hạn chế giao tiếp. "Tôi sợ bé sẽ khó cải thiện nếu thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của người cha. Tôi đã rất cố gắng để bù đắp cho con những tổn thương và thiếu thốn tình cảm", cô nói.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 3
Trước đó, con gái diễn viên Hoàng Anh được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, khó tập trung, chậm phát triển kỹ năng nói và hạn chế giao tiếp.

Quỳnh Như từng cho biết, khi đệ đơn ly hôn, Hoàng Anh đã ghi rõ anh từ chối quyền nuôi con. Sau đó, dân tình còn được phen xôn xao trước thông tin Hoàng Anh yêu cầu được "trả góp" tiền nuôi con. Hoàng Anh phải gửi cho Quỳnh Như 500 USD mỗi tháng và bổ sung số tiền 1.500 USD. Tuy nhiên, anh đưa ra lý do không có việc làm, xin chia 1.500 USD thành 15 đợt, trả dần trong 15 tháng.

Tháng 9, chị Quỳnh Như nhận được 600 USD bao gồm các khoản trên. Sang tháng 10, Hoàng Anh đề nghị được tách thành 2 lần đóng tiền vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Dù vậy, trước tình trạng sức khỏe của con gái, Quỳnh Như vẫn mong muốn chồng dành thời gian gặp gỡ, chăm sóc con gái về mặt tinh thần, thế nhưng Hoàng Anh "lặn mất tăm". 

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 4
Dân tình từng xôn xao một thời gian, trước thông tin nam diễn viên từ chối quyền nuôi con và yêu cầu được "trả góp" tiền nuôi con gái. 

Suốt hai năm qua, cô một mình nuôi con, liên tục làm việc để cải thiện tài chính, dù bận rộn cô cũng cố gắng dành thời gian để bên cạnh và chăm sóc cho con gái. Nhờ chăm chỉ, thạo việc, và có lối sống tiết kiệm, hiện tại cô có nguồn thu nhập ổn định từ công việc làm móng. 

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 5
Mới đây, Quỳnh Như đã khiến nhiều người phải trầm trồ, khi chơi lớn tậu luôn xế hộp bạc tỷ

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 6

Qua những hình ảnh được cô chia sẻ, có thể thấy con gái đã dạn hơn, và hoạt bát hơn trước rất nhiều. Chứng kiến con gái gái khỏe mạnh từng ngày, bà mẹ đơn thân không kìm được những cảm xúc hạnh phúc hiện tại.

Quỳnh Như cho biết, cô cảm thấy may mắn vì hiện tại đã tìm được cho con một môi trường giáo dục phù hợp, nơi các giáo viên nhiệt tình và có phương pháp giảng dạy hiệu quả. Hiện tại, bé đang học chương trình hỗ trợ cho trẻ đặc biệt với quy mô 10 bé một lớp.

Quỳnh Như rất vui khi thấy và cảm nhận con dần hợp tác, và thay đổi từng ngày, bây giờ còn có thể nhận thức gần như trẻ bình thường. "Con cái khỏe mạnh, khôn lớn là hạnh phúc lớn nhất của người mẹ", cô bày tỏ.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 7
Quỳnh Như dạy con học tại nhà, cô rất vui khi thấy con đã dần nhận thức như bao đứa trẻ bình thường khác

Hiện tại, đối với bà mẹ đơn thân, không có gì quý giá hơn con gái. Cô mong con gái khi thêm tuổi mới sẽ ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, sẽ ngày càng khỏe mạnh, sống hồn nhiên, cảm nhận đầy đủ tình yêu thương, để có tuổi thơ đáng nhớ.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ tình trạng hiện tại của con gái bị mắc chứng 'tự kỷ', bất ngờ cho biết mối quan hệ với chồng cũ chưa 'hạ nhiệt' - Ảnh 8

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