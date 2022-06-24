Hậu lùm xùm với vợ cũ, cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh hiện tại ra sao ?

Hậu trường 24/06/2022 21:14

Ồn ào của diễn viên Hoàng Anh cùng vợ cũ từng náo loạn mạng xã hội một thời gian dài.

Diễn viên Hoàng Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, ghi dấu ấn với khán giả bởi khả năng diễn xuất ấn tượng trong các dự án phim như Hoa nắng, Cuộc chiến hoa hồng, Gạo nếp gạo tẻ...Khi sự nghiệp diễn xuất đang phát triển, anh khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định sang Mỹ định cư từ năm 2019. Sau gần 1 năm sinh sống với bà xã tại xứ sở cờ hoa, nam diễn viên xác nhận "đường ai nấy đi" với Quỳnh Như.

Hậu lùm xùm với vợ cũ, cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh hiện tại ra sao ? - Ảnh 1
Sau gần 1 năm sinh sống với bà xã tại xứ sở cờ hoa, nam diễn viên xác nhận "đường ai nấy đi" với Quỳnh Như - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, cả hai liên tục có những cuộc đấu tố căng đét trên mạng xã hội. Đỉnh điểm là lúc diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ bị tố ngoại tình gây xôn xao cõi mạng. Gần đây nhất là vụ việc Thắm BeBe bị chính người chồng tố ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh. Cũng từ đó, mọi thông tin về đời tư của anh được netizen quan tâm. 

Sau ly hôn, cả hai liên tục đấu tố, công khai thói hư tật xấu đối phương lên mạng xã hội. Phía Quỳnh Như thậm chí còn lấp lửng Hoàng Anh ngoại tình với đồng nghiệp Thắm Bebe. Tuy nhiên, Hoàng Anh và Thắm Bebe lại lên tiếng bác bỏ.

Sau thời qua tiếng lại, tháng 11/2021, vợ cũ nhắc đến Hoàng Anh khá nhẹ nhàng khi nhận được sự hợp tác trong việc chu cấp nuôi con. Tuy nhiên ngay sau đó, scandal lại bùng lên khi chồng Thắm Bebe tố vợ cặp kè Hoàng Anh. Bỏ ngoài tai những ồn ào về đời tư sau khi tạm rời xa ánh hào quang, cuộc sống nơi đất khách của Hoàng Anh sau hơn 2 năm sang Mỹ cũng nhận được sự chú ý không kém.

Hậu lùm xùm với vợ cũ, cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh hiện tại ra sao ? - Ảnh 2
"Tôi không thấy chạnh lòng, thậm chí tôi cảm thấy vui hơn vì có nhiều khán giả mến mộ mình đã mua hàng ủng hộ", Hoàng Anh đã trải lòng về cuộc sống sau hơn 2 năm sang Mỹ định cư - Ảnh: Internet

Cách đây chưa lâu, Hoàng Anh đã trải lòng về cuộc sống sau hơn 2 năm sang Mỹ định cư. Theo đó khi những hình ảnh anh bán hàng online được đăng tải trên mạng xã hội, Hoàng Anh từng chia sẻ: "Lúc mới sang định cư, tôi bắt đầu thích nghi với môi trường và cuộc sống mới. Đó cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội bên Mỹ, các sân khấu cũng như các hoạt động giải trí tạm ngưng, phim ảnh cũng không có nhiều, nên tôi bán hàng online để tạo kinh tế".

Nói về quyết định này, Hoàng Anh từng cho biết bản thân thấy thời điểm đó phim truyền hình không còn nhiều như trước, mặt khác do nhiều nghệ sĩ cũng bắt đầu rẽ hướng sang bán hàng online nên anh quyết định thử sức.

Diễn viên Cuộc chiến hoa hồng bộc bạch sau khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam tạm lắng xuống, anh thấy nhiều bạn bè, đồng nghiệp bắt đầu trở lại với phim ảnh. Hoàng Anh không chạnh lòng, thậm chí còn thấy vui cho các nghệ sĩ vì được tiếp tục hoạt động nghệ thuật. 

"Tôi không thấy chạnh lòng, thậm chí tôi cảm thấy vui hơn vì có nhiều khán giả mến mộ mình đã mua hàng ủng hộ", nam diễn viên tâm sự.

Hậu lùm xùm với vợ cũ, cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh hiện tại ra sao ? - Ảnh 3
Hoàng Anh cho biết cuộc sống hiện tại đang dần ổn định - Ảnh: Internet

Chia sẻ với truyền thông mới đây, Hoàng Anh cho biết cuộc sống hiện tại đang dần ổn định. Anh đang bắt đầu trở lại với công việc, tất bật với các hoạt động nghệ thuật. Tại Mỹ, nam diễn viên còn thử thách bản thân ở vai trò là một đạo diễn. Anh không ngần ngại quay trở về Việt Nam nếu có bạn bè, đồng nghiệp mời tham gia một dự án phim mới.

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