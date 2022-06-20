Hậu ly hôn hơn 2 năm, vợ cũ bất ngờ 'nói bóng gió' chuyện Hoàng Anh không đến thăm con

Trên trang cá nhân mới đây, vợ cũ của nam diễn viên ngầm trách móc Hoàng Anh đã nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán xôn xao.

Vào sáng 20/6, vợ cũ diễn viên Hoàng Anh - Quỳnh Như đã viết tâm thư gửi tới đấng sinh thành nhân Ngày của Cha. Quỳnh Như chia sẻ rằng, nhờ có sự chăm sóc, động viên của cha ruột trong thời điểm khó khăn nhất, cô mới được như ngày hôm nay. Tình cũ của Hoàng ANh tâm sự: "Công cha như núi Thái Sơn. Vững chãi và bao dung, ba luôn là điểm tựa che chở con trước những thử thách của cuộc đời. Thực sự mọi người vẫn cứ nói con mạnh mẽ, đứng dậy nhanh chóng sau biến cố lớn của cuộc đời, thì con luôn nghĩ rằng nếu không có ba luôn ở bên cạnh chăm sóc 2 mẹ con con, thì chắc con không được như ngày hôm nay mọi người vẫn thấy".

Nguyên văn chia sẻ của vợ cũ Hoàng Anh - Ảnh: Chụp màn hình Quỳnh Như tiếp tục chia sẻ: "Không chỉ vậy, ông ngoại còn chăm sóc bé Abbie hơn cả một người 'Cha' đúng nghĩa, vì hơn 2 năm nay Abbie chưa được gặp 'Cha' tới 1 lần. Viết những dòng này, con thực sự xúc động và rất biết ơn những điều ba mang lại cho 2 mẹ con con mà thường ngày con không dám nói ra. Và có đôi khi con biết con đã có chút vô tâm làm cho ba buồn con phần nào. Nhân Ngày của Cha, con và bé Abbie xin kính chúc ba luôn mạnh khỏe và thật vui vẻ, hãy luôn bên con và Abbie, ba nhé". Vợ cũ Hoàng Anh viết tâm thư gửi đấng sinh thành nhân Ngày của Cha - Ảnh: FBNV Trước đó, vào tháng 12/2020, Quỳnh Như xác nhận chia tay diễn viên Hoàng Anh. Sau ly hôn, cả hai liên tục đấu tố, công khai thói hư tật xấu đối phương lên mạng xã hội. Phía Quỳnh Như lấp lửng Hoàng Anh ngoại tình đồng nghiệp Thắm Bebe. Tuy nhiên, Hoàng Anh và Thắm Bebe bác bỏ.

Hoàng Anh cùng vợ và con gái trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV Sau thời qua tiếng lại, tháng 11/2021, vợ cũ nhắc đến Hoàng Anh khá nhẹ nhàng khi nhận được sự hợp tác trong việc chu cấp nuôi con. Ngay sau đó, scandal lại bùng lên khi chồng Thắm Bebe tố vợ cặp kè Hoàng Anh. Về phía Quỳnh Như, ngay khi nắm bắt được thông tin, cô đã chia sẻ lại những lời tố của chồng Thắm Bebe. Với cô, đây là bằng chứng cho thấy những nghi ngờ Hoàng Anh ngoại tình Thắm Bebe trước đó của mình là chính xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-hon-2-nam-vo-cu-bat-ngo-noi-bong-gio-chuyen-hoang-anh-khong-den-tham-con-477829.html