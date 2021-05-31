Trước khi làm ‘nữ đại gia’, Vy Oanh từng nghèo đến nỗi ‘từ nhỏ tới lớn không tổ chức sinh nhật’

Vy Oanh sinh năm 1985, là nữ ca sĩ được nhiều người biết đến qua những bài hát nổi tiếng như Đồng xanh, Những điều nhỏ nhoi, Em rất nhớ anh... Hiện tại, cô đang có một cuộc sống gia đình đầy viên mãn bên chồng là đại gia Lê Thiện và hai con.

Cụ thể, cô nàng đã không giữ được bình tĩnh, bật khóc và kể lại tuổi thơ đầy khốn khó của mình: "Con thấy con vô duyên quá vì con lại khóc ở đây, nhưng con cũng vừa mất mẹ chưa quá lâu nên rất xúc động. Sinh nhật của con không phải 30/11 nhưng lại đúng ngày ghi hình này. Từ nhỏ tới lớn và kể cả sau này con cũng không tổ chức sinh nhật. Hồi xưa gia đình con khó khăn nên không tổ chức được, sau này con lại muốn dành phần quà sinh nhật đó cho những người kém may mắn hơn mình".

Nữ ca sĩ trở thành một cái tên được chú ý sau những câu chuyện lùm xùm với CEO Phương Hằng - Ảnh: FBNV



'Tổ ấm nhỏ' hạnh phúc viên mãn của cô nàng - Ảnh: FBNV

Được biết, lý do nữ ca sĩ không kìm nén được sự xúc động của mình bởi diễn viên “gạo cội” Lê Thiện có những đặc điểm trông rất giống người mẹ đã mất của cô. Lúc này, nghệ sĩ Lê Thiện liền bước qua ôm Vy Oanh vào lòng và nói: "Hôm nay tự nhiên tôi có thêm con, thêm cháu tôi vui quá". Sau đó, các nghệ sĩ khác đều tiến tới an ủi và động viên cô nàng mau chóng vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Khoảnh khắc xúc động giữa diễn viên 'gạo cội' Lê Thiện và nữ ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV Vy Oanh và mẹ trong một bài hát - Ảnh: FBNV

Vy Oanh chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: FBNV Vy Oanh hạnh phúc trong vòng tay mẹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ ca sĩ “Đồng xanh” đang sở hữu biệt thự khủng, xế hộp hạng sang, trang sức tiền tỷ... Điển hình, tổ ấm nhỏ của cô nàng đang sinh sống tại căn biệt thự rộng hơn 1.400 mét vuông, có giá trị không hề nhỏ. Ngoài ra, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ cũng rất chú trọng về hình ảnh của bản thân. Cô nàng không ít lần khiến cộng đồng mạng “choáng váng” với những món trang sức có trị giá lên đến hàng tỉ trên trang cá nhân.