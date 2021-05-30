Vy Oanh: 'Nhận lời xin lỗi từ CEO Phương Hằng và tạm biệt'

Hậu trường 30/05/2021 14:58

Chiều thứ 7 vừa qua, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo sẽ dừng việc livestream lại. Nhiều người đoán già đoán non lý do thật sự đằng sau sự việc trên.

Chiều hôm qua, trong khi mọi người đang chờ đợi diễn biến tiếp theo trong drama dài tập của bà Phương Hằng, xem ai sẽ là người tiếp theo bị bà đưa lên thớt thì bà bất ngờ đưa ra thông báo tạm hoãn livestream lại vì lý do bị ốm đột xuất.

Động thái này khiến nhiều người không khỏi bàn tán, xôn xao. Ngay lập tức, ca sĩ Vy Oanh đã có động thái đầu tiên không biết là để khiêu khích vợ ông Dũng "lò vôi" hay chấm dứt chuỗi ồn ào suốt thời gian qua.

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Nữ ca sĩ Vy Oanh cho bà Hằng 3 ngày để tìm ra chứng cứ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ cho biết đã hết hạn 3 ngày cô đưa ra để bà Phương Hằng tìm chứng cứ cô giật chồng, đẻ thuê,... nhưng bởi vì nữ đại gia không thể đưa ra bằng chứng xác thực cho những lời vu khống, bịa đặt cô nên mới cố tình tránh né. "Mong cô sau này đừng vịn vào việc Sở TT&TT TP.HCM cấm cô livestream và cáo bệnh nên cô không đưa được bằng chứng cô nhé. Cô hoàn toàn có thể dùng cả chục trang MXH tiếng nói chính thức của Nguyễn Phương Hằng (cô đã công bố) để đưa ra bằng chứng" - trích status của Vy Oanh.

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Status của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Vy Oanh khẳng định, vì không tìm ra được chứng cứ nên cô sẽ coi như đã nhận được lời xin lỗi và khép lại mọi chuyện tại đây.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khẳng định, sau status của cô nếu vợ ông Dũng "lò vôi" quyết làm tới cùng thì cô cũng sẵn sàng đối chất. Cô không quên "khịa" lại bà Hằng rằng cô "còn trẻ và khỏe hơn" nên việc theo đuổi vụ việc là hoàn toàn dễ dàng.

Cuối cùng, Vy Oanh không quên ủng hộ bà Hằng nếu tương lai bà còn tổ chức nhiều việc thiện nguyện khác. Đồng thời, nữ ca sĩ chúc vợ ông Dũng "lò vôi": "Chúc cô sức khoẻ và bình an trong chặng đường livestream sắp tới!".

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Bà Phương Hằng trong livestream mới nhất của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà chủ Đại Nam từng miệt thị Vy Oanh là kẻ giật chồng, đẻ thuê. Hiện tại, phía bà Phương Hằng vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Vy Oanh sây cay nhắn gửi bà Hằng: ‘Giả sử con đẻ con cho 1 người khác là tội nặng sao? Nếu vậy, tội cô nặng hơn nhiều lắm vì cô có đến 4 đứa con với 4 đời chồng’

Vy Oanh sây cay nhắn gửi bà Hằng: ‘Giả sử con đẻ con cho 1 người khác là tội nặng sao? Nếu vậy, tội cô nặng hơn nhiều lắm vì cô có đến 4 đứa con với 4 đời chồng’

Nữ ca sĩ Vy Oanh vừa viết trên trang cá nhân yêu cầu bà Phương Hằng không né tránh giải thích cũng như đưa ra các bằng chứng chứng minh cô "đẻ thuê - cướp chồng - làm gái" trước 24h ngày 29/5.

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Từ khóa:   Phương Hằng Listream ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng

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