Tiết lộ cuộc sống của Trương Nam Thành và dàn sao điển trai lấy vợ đại gia hơn tuổi từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Mới đây trên Facebook cá nhân, ca sĩ Vũ Hà chia sẻ hình ảnh bên bà xã cùng dòng trạng thái: "Hôm nay sinh nhật chị xã nhà em, xa xa gửi lời chúc bà xã luôn tươi trẻ nha. Để ông xã đi kiếm lúa đem về làm quà". Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh vợ lên mạng xã hội.

Năm 2013, Vũ Hà lần đầu xác nhận có vợ nhưng giấu kín hơn 20 năm. Được biết bà xã Vũ Hà tên là Huyền Vân, từng là ca sĩ. Thời điểm nhận lời yêu, Vũ Hà mới 24 tuổi còn Huyền Vân đã sang tuổi 32. Thời điểm đó, chuyện tình của hai người bị gia đình phản đối. Sau khi kết hôn, Huyền Vân rút lui khỏi showbiz và tập trung kinh doanh.

Tham gia chương trình Lời Tự Sự, anh chia sẻ rằng sau ánh đèn sân khấu, bản thân sẵn sàng chia sẻ mọi công việc với vợ như rửa chén, nấu ăn...

Anh còn cho biết thêm đi làm 10 đồng thì mang về cho vợ 8 đồng: "Muốn gia đình hạnh phúc êm ấm thì làm được bao nhiêu, mang về 8 phần, còn 2 phần để dành. Đàn ông có ít thì cũng phải có 2 phần để ăn. Đàn bà người ta thương và tin tưởng là khi mình có ít tiền trong túi".

Trong chương trình Tài Tám Tếu trước đó, Vũ Hà cũng tâm sự: "Bà xã vốn lớn tuổi hơn tôi nhưng nhờ có duyên nợ nên mới thành vợ chồng. Sau này, tôi luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. Dù cho có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách như đi xem phim, du lịch…"

Trương Nam Thành

Sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình sáng cùng chiều cao 1,81m, Trương Nam Thành là người mẫu, diễn viên nhận được nhiều yêu mến. Bên cạnh hoạt động giải trí, chuyện tình cảm của anh cùng bà xã doanh nhân hơn 15 tuổi cũng được chú ý.

Theo đó, anh khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nữ doanh nhân sinh năm 1976 tên Thu Huyền. Chênh lệch tuổi tác khiến anh và bà xã nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Bất chấp dư luận, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào năm 2018. Đến tháng 8/2019, sau gần 1 năm kết hôn, vợ chồng nam người mẫu đón hai quý tử song sinh trong sự chúc mừng của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè.

Đến thời điểm hiện tại, Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền đã kết hôn được 4 năm, nhưng cặp đôi lại rất hiếm khi khoe ảnh chụp cùng nhau lên mạng xã hội. Chỉ những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật, kỷ niệm,... họ mới đăng tải bài viết để chúc mừng và dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào.

Quý Bình

Quyết định kết hôn với bà xã doanh nhân hơn 7 tuổi, diễn viên Quý Bình nhận về không ít lời dị nghị. Sau khi kết hôn, cặp đôi kín tiếng trong đời tư, ít khi chia sẻ về đời sống hôn nhân lên mạng xã hội.

Mới đây, đại gia bất động sản Ngọc Tiền trải lòng về năm 2022 của mình: “Nhìn lại năm 2022, tôi thấy đây là một năm hạnh phúc. Ngoài việc có thêm thành viên mới là bé Eric, đa phần những tính toán, dự án mà tôi và Quý Bình đặt ra từ đầu năm đều đã thành hiện thực”.

Nói về cuộc sống hôn nhân, nữ doanh nhân cho biết kể từ ngày có con bận rộn hơn, nhưng may mắn vẫn cân bằng được thời gian: "Kể từ ngày có con, tôi phải cân bằng mọi thứ. Hầu như tôi làm việc gần 20 giờ đồng hồ mỗi ngày, từ 8h sáng hôm nay đến 3h sáng ngày hôm sau.

May mắn thay những lúc bận rộn, ông xã đều có mặt để hỗ trợ tôi, từ chuyện kinh doanh đến việc nhà, từ chuyện chăm con đến khích lệ về mặt tinh thần. Mọi thứ anh ấy đều giỏi và có thể đảm nhận được. Điều này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều".

Về phía Quý Bình, nam diễn viên cũng hạn chế nhận show để dành thời gian cho gia đình, hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh và chăm sóc con trai.

Kinh Quốc

Kinh Quốc là diễn viên nổi tiếng từ những năm 2000 với hàng loạt tác phẩm như: Dòng đời, Hướng nghiệp, Scandal 2: Hào quang trở lại... Thành công, nổi tiếng song chuyện tình cảm của tài tử sinh năm 1974 lại gặp không ít trục trặc. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, năm 2016 anh tuyên bố đã kết hôn lần hai với bạn gái là doanh nhân và hai người cũng đã có con chung.

Hiện tại, gia đình Kinh Quốc có 4 nhóc tỳ, gồm 2 con riêng của vợ, con riêng của anh và con chung của hai người. Cả hai thương yêu con riêng của nhau như con ruột nên gia đình luôn hòa thuận. Vợ hiện tại của diễn viên Kinh Quốc tên Lâm Thu Trà, bằng tuổi anh, kinh doanh bất động sản và du lịch.

Được biết, Kinh Quốc và Thu Trà quen biết từ năm 2009. Nam diễn viên cho biết, thời điểm mới quen bà xã, Thu Trà là doanh nhân bắt đầu từ con số 0. Đến hiện tại, khi cả hai vợ chồng đều đã có vị trí riêng, Kinh Quốc chủ động ngưng đóng phim truyền hình, rẽ hướng sang làm YouTube.

Nam diễn viên 7X cho biết, anh sợ nhất bị nói dựa hơi vợ. Chính vì thế, Kinh Quốc và vợ thống nhất mỗi người tự kiếm tiền và tự tiêu xài riêng, ít khi đụng chạm đến thu nhập của nhau. "Chỉ khi nào tôi quá bí vốn trong các dự án phim, vợ tôi mới giúp đỡ theo hình thức "cho mượn" là chính. Sản xuất một video cần 100 triệu mà tôi thiếu 50%, số còn lại vợ tôi sẽ đắp vào để khi công việc có lợi nhuận, tôi sẽ trả lại cô ấy sau", Kinh Quốc chia sẻ.

Nam diễn viên Dòng đời cho biết thêm, sống chung hơn 10 năm nay nhưng anh chưa bao giờ ngửa tay xin vợ đồng tiền nào. "Tôi hiểu được rằng, là chồng mà cứ sống bám vào vợ, sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Thật ra, nhiều khi tôi cũng từng nghĩ đến việc vợ chồng hợp tác làm phim. Tuy nhiên, giờ tôi chưa đủ am hiểu thị trường sâu sắc để tự tin đảm nhận vai trò đó. Lỡ làm phim mà vỡ nợ, tình cảm vợ chồng lại bị ảnh hưởng. Gia đình là điều tôi không bao giờ muốn đem ra để cá cược", tài tử 7X chia sẻ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với báo chí, diễn viên Kinh Quốc còn khoe, vợ anh đã mua cho anh rất nhiều đồ hiệu đắt tiền cùng một chiếc xe ô tô trị giá 7 tỷ. Nói về việc được vợ đại gia mua tặng xe 7 tỷ, chi tiền mua đồ hiệu để anh bớt 'quê', Kinh Quốc cho biết anh từng bị vợ mắng vì không bao giờ chịu mặc đồ hiệu, đi xe hơi, mà thay vào đó cứ mặc đồ bình dân, đi xe cà tàng.

Trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, Kinh Quốc cho biết anh có 3 căn nhà ở Vũng Tàu, đây là một trong những căn nhà cao cấp anh cho khách thuê lại. Giá trị căn biệt thự khoảng 30 tỷ, nằm ở trung tâm thành phố biển. Căn nhà có 3 tầng, 1 trệt, rộng 300 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, có hồ bơi bên trong. Theo Kinh Quốc, đoàn làm phim của anh nhiều lần chọn căn nhà này làm bối cảnh.

Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò Phượng Chanel - đại gia bất động sản, lớn hơn anh 9 tuổi vào năm 2014 sau khi ly hôn Lê Phương. Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, là nữ đại gia bất động sản nổi tiếng.

Được biết, cô là chủ tịch Hội đồng quản trị của 3 công ty giải trí lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, Phượng Chanel còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, chuỗi nhà hàng ở Tp.HCM.... Bên cạnh đó, doanh nhân Phượng Chanel sở hữu nhiều siêu xe tiền tỷ.

Thời điểm đó, nam diễn viên chịu nhiều điều tiếng dựa hơi bạn gái doanh nhân. Quách Ngọc Ngoan nói: "Tôi hiểu cô ấy là đủ. Tôi luôn ở đó chờ cô ấy về dù vui vẻ hay tổn thương".

Tháng 7 vừa qua, nam diễn viên sinh năm 1986 bất ngờ tiết lộ việc anh và bạn gái đã đăng ký kết hôn dù chưa tổ chức đám cưới. Ngoài ra, anh cũng bật mí cả hai đã có với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi. Tên của bé là Quách Trương Thanh Nhã, lấy từ họ bố và mẹ. Ở nhà bé được gọi là Su Mi.

Nhiều năm sống chung và có con với Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan vẫn mang tiếng "ăn bám" người tình. Thay lời đáp trả, Phượng Chanel gây chú ý khi tiết lộ nguồn thu nhập từ công việc làm trang trại của ông xã. Theo đó, ngoài hoạt động nghệ thuật, từ 4 năm trước, nam diễn viên đã có nhà vườn rộng 1 ha vừa xây biệt thự sân vườn, vừa làm trang trại ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Theo đó, ngoài nguồn thực phẩm phong phú, nam diễn viên còn có một nguồn thu nhập "khủng" từ việc nuôi chồn hương giống.

Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan không ngại tiết lộ lý do yêu Phượng Chanel. Anh viết: “Yêu cô gái thích đi giày Chanel vì sự tinh tế và thông minh, vì sự văn minh mà hài hước, vì đẳng cấp style không thể trộn lẫn”.

Về mối quan hệ với hai con riêng của vợ, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh không can thiệp vào vấn đề dạy con vì vợ là người tâm lý, hiểu chuyện. Các con còn gọi anh là "bố 2". Gia đình nam diễn viên thường xuyên quây quần, vui vẻ chụp ảnh thân thiết trong những dịp lễ, tiệc kỷ niệm.