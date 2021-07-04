Thiều Bảo Trang khoe vòng 1 đẫy đà cùng chiếc eo con kiến đầy quyến rũ, nhưng thái độ của mẹ cô mới là điều đáng chú ý

Sao Việt 04/07/2021 16:49

Dù không có nhiều hoạt động đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc nhưng nhan sắc của Thiều Bảo Trang luôn là một chủ đề hot.

Thiều Bảo Trang từng là một giọng ca đầy triển vọngcủa Sao Mai điểm hẹn 2011 và là một trong những thí sinh nổi tiếng nhất sau khi bước ra từ chương trình The Voice 2012. Sau đó, cô lập nhóm nhỏ Bee.T cùng em gái là Thiều Bảo Trang dưới chướng của ca sĩ Phương Uyên. Từ đó đến nay, cô không có mấy hoạt động đáng chú ý và đời tư cũng vô cùng kín đáo.

Thiều Bảo Trang khoe vòng 1 đẫy đà cùng chiếc eo con kiến đầy quyến rũ, nhưng thái độ của mẹ cô mới là điều đáng chú ý - Ảnh 1
Thiều Bảo Trang đã xuất sắc bước vào Top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai điểm hẹn 2011 - Ảnh: FBNV
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Cô từng có thời gian hoạt động như một nhóm nhạc với em gái là Thiều Bảo Trâm - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1993 làm người hâm mộ một phen "đứng ngồi không yên" khi đăng tải lên trang cá nhân của mình một bộ ảnh vô cùng quyến rũ. Cả bộ ảnh dước chỉnh màu đen trắng, Thiều Bảo Trang diện bodysuit đen ôm sát, khoe trọn đường cong trên cơ thể cô. Quả thật phụ nữ ở ngưỡng 30 là đẹp nhất!

Cô chia sẻ: "Gửi tới Trang và bạn ngày đầu tháng 7 điên rồ. Đừng phụ tuổi trẻ của mình thêm một ngày nào nữa, đừng mãi buồn vì những thứ không đáng, đừng mãi khóc khi chẳng thể tự vỗ về, đừng tùy tiện cho đi trái tim và nhận lại thứ tình cảm nhạt nhẽo gượng ép.

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Thiều Bảo Trang sở hữu gương mặt và vóc dáng khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: FBNV
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Cô thường xuyên đăng ảnh khoe khéo những đường cao trên cơ thể mình - Ảnh: FBNV

Bình yên là khi chúng ta thực sự có được sự tự do bên trong tâm hồn và suy nghĩ. Bầu trời ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ giống được bầu trời ngày hôm qua, nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại.

Yêu chân thành, luôn xinh đẹp, chăm sóc cho bản thân và những người thương yêu, ăn những gì mình thích, luyện tập kiên trì và mạnh mẽ theo đuổi đam mê, không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân.

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Ở ngưỡng 30, Thiều Bảo Trang thật xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: FBNV
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Tuy vậy, cô là một trong những nữ nghệ sỹ kín tiếng của V-biz - Ảnh: FBNV

Thanh xuân không thể bị trói buộc bởi tuổi tác mà đó là khi chính ta tự trói buộc tâm hồn mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Hãy bao dung với nỗi buồn và trân trọng niềm vui. Tôi cũng thế và bạn cũng vậy, chỉ cần cố gắng hết sức thì dù kết quả thế nào cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Chúng ta ở đây đã là một điều kỳ diệu vì vậy: "Hãy là một người tốt và sống thật hạnh phúc".

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Nhiều bình luận khen ngợi nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng của Thiều Bảo Trang có rất nhiều bình luận khên ngợi cô. Nhiều người chúc cô thật hạnh phúc trong cuộc sống và mãi mãi xinh đẹp như hiện tại vậy.

- Cứ sống thoải mái với tất cả niềm đam mê, còn những thứ khác cứ để tuỳ nhé duyên cháu!

- Nghe theo chị, chị hãy cứ hạnh phúc nhìu nha!

- Trang ăn gì mà xinh thế này???

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Mẹ của Thiều Bảo Trang cũng nhắn nhũ những lời yêu thương đến con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, có một bình luận khiến người khác chú ý hơn cả đó chính là bình luận của mẹ nữ ca sĩ. Theo đó, mẹ cô nhắn nhủ: "Gái cưng của mẹ, con hãy cứ làm những gì con thích". Qua một câu nói đơn giản thôi cũng có thể nhận ra mẹ của nữ ca sĩ là một người sống hiện đại và khá tâm lý.

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