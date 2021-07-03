10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa'

Sao Việt 03/07/2021 07:05

Mới đây, ngọc nữ màn ảnh Việt vừa có màn khoe body bá đạo bên hồ bơi vô cực khiến nhiều người chú ý.

Được mệnh danh là "ngọc nữ của màn ảnh Việt", hot girl Midu được công chúng hết lời khen ngợi bởi tài sắc vẹn toàn. Cô nàng tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một nữ diễn viên nổi tiếng, đồng thời là giảng viên kiêm doanh nhân. 

Midu thường xuất hiện với hình ảnh thanh thuần, trong trẻo và khoe sắc với vẻ đẹp ngọt ngào "chết người". Tuy nhiên, mới đây, cô khiến công chúng chú ý khi bất ngờ tung hình ảnh mát mẻ bên hồ bơi vô cực. Ngay lập tức, nhiều người đã tràn vào "hóng hớt", thậm chí có người còn ghẹo: "Ủa Du mới bơm hay sao, hay mình sai". 

10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 1
Cô nàng đăng bức hình với nỗi lòng mà ai cũng muốn nói: 'Bao lâu rồi bạn không được đi du lịch?'
10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 2
Nhưng bạn bè chỉ chú ý đến chi tiết này

 Ngay dưới bài đăng, để khán giả khỏi thắc mắc thêm, Midu tự đính chính: "Khổ quá. Bình thường không thích mặc hở thôi chứ không phải là "không có" hay mới độ nha cả nhà. Tặng cả nhà tấm hình 10 năm trước". Thậm chí, cô nàng còn đăng tải hình ảnh cách đây 10 năm từng được truyền thông chụp lại để chứng minh cho câu trả lời của mình. Lúc này, bên cạnh nhan sức tươi trẻ, cô để lộ vòng 1 căng đầy quyến rũ.

10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 3
Bình luận 'đính chính' của Midu khiến nhiều người chú ý
10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 4
Trước đó, cô cũng từng có nhiều hình ảnh sexy khó cưỡng
10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 5
Ở tuổi 32, nhiều người 'quen mắt' với hình ảnh Midu trong trẻo, ngọt ngào
10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 6
'Bà cô chưa chồng' vẫn thường xuyên thả thính trên trang cá nhân khiến nhiều người 'ngày nhớ đêm thương'
10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa' - Ảnh 7
Nhan sắc không phải dạng vừa của 'ngọc nữ màn ảnh Việt'

Ảnh: Sưu tầm, FBNV

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