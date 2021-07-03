10 năm mới khoe ảnh 'hở bạo' bên hồ bơi vô cực, ngọc nữ màn ảnh Việt vội giải thích từ A-Z trước nghi vấn 'bơm sửa'

Được mệnh danh là "ngọc nữ của màn ảnh Việt", hot girl Midu được công chúng hết lời khen ngợi bởi tài sắc vẹn toàn. Cô nàng tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một nữ diễn viên nổi tiếng, đồng thời là giảng viên kiêm doanh nhân.

Midu thường xuất hiện với hình ảnh thanh thuần, trong trẻo và khoe sắc với vẻ đẹp ngọt ngào "chết người". Tuy nhiên, mới đây, cô khiến công chúng chú ý khi bất ngờ tung hình ảnh mát mẻ bên hồ bơi vô cực. Ngay lập tức, nhiều người đã tràn vào "hóng hớt", thậm chí có người còn ghẹo: "Ủa Du mới bơm hay sao, hay mình sai".