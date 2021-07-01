Văn Mai Hương đăng clip khoe xương quai xanh và nước da hút mắt, dân tình lại có dịp 'đứng ngồi không yên'

Sao Việt 01/07/2021 23:32

Đã lâu ta không thấy cái tên Văn Mai Hương xuất hiện trở lại trên bản đồ âm nhạc Việt dù cho cô vẫn đều đặn cập nhật tin tức của mình lên trang cá nhân.

Văn Mai Hương là nữ ca sĩ đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Kể từ khi đạt giải Á quân Vietnam Idol 2010, sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng có nhiều thăng trầm. Đầu năm nay, album "Hương" của nữ ca sĩ cũng gây được tiếng vang không nhỏ trên các diễn đàn âm nhạc.

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Văn Mai Hương ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Instagram nhân vật

Về đời tư, năm 2020 là một năm "hạn" của nữ ca sĩ khi cuối năm 2019, clip riêng tư tại nhà riêng của cô bị rò rỉ ra ngoài bởi một người đã hack vào hệ thống camera an ninh tại nhà cô. Lúc ấy, nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bênh vực và an ủi cô nhưng bản thân Văn Mai Hương vân luôn giữ im lặng.

Tại thời điểm đó, một số cư dân mạng chia sẻ đoạn trò chuyện của nữ ca sĩ, trong đó có đoạn Văn Mai Hương nói “chỉ muốn chết" khiến fan lo lắng. Nhưng sau khi được đàn chị là Phạm Quỳnh Anh khuyên nhủ, nữ ca sĩ cho biết mình đã ổn định trở lại. Sau đợt scandal đó, ta đã thấy một Văn Mai Hương luôn mạnh mẽ trước những sóng gió cũng có lúc giống như chúng ta, trở nên yếu đuối đến cùng cực.

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Nữ ca sĩ thường chia sẻ những hình ảnh mang hơi hướng quyến rũ của mình lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đầu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 1 thập kỷ ca hát của mình, Văn Mai Hương có một số chia sẻ với báo Tuổi Trẻ về 1 năm cô nghỉ ngơi để dành thời gian cho bản thân: "Năm qua là một năm khó khăn với tất cả mọi người, nhưng tích cực mà nói thì mình có thời gian dành cho gia đình và những sở thích cá nhân hơn. Rồi từ đó mình cảm thấy yêu thương những người xung quanh hơn, quan tâm và quý trọng từng giây phút được ở bên người thân.

Tôi đã có một khoảng thời gian tìm hiểu thêm những điều mình chưa biết, học chơi một số môn thể thao mới, đồng thời hoàn thiện một số dự án và lên kế hoạch cho chặng đường dài hơi sắp tới. Tôi đang có một tinh thần thoải mái nhất và sẵn sàng cho một năm làm việc hăng say với nhiều thử thách cần chinh phục".

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Cách đây không lâu, khi dịch bệnh chưa bùng phát, Văn Mai Hương còn khoe khéo vóc dáng của mình qua ảnh mặc bikini
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Nữ ca sĩ khoe thành quả giảm cân của mình qua việc mặc bộ đò tập lần đầu sau...5 năm được tặng - Ảnh: Instagram nhân vật

Những ai hay theo dõi trang cá nhân của Văn Mai Hương có thể thấy cô đã trở lại với một nguồn năng lượng mới. Thường xuyên chia sẻ các hoạt động của mình lên MXH, công chúng cũng đã chấp nhận một Văn Mai Hương trưởng thành, xinh đẹp hơn so với cô gái 16 tuổi tại Vietnam Idols năm ấy.

Mới đây, cô đăng tải một đoạn clip quay cận cảnh xương quai xanh của mình trong nhà tắm vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Dân tình lại có dịp trầm trồ về những đường nét trên cơ thể của nữ ca sĩ.

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Ảnh cắt từ clip dài chỉ vài giây Văn Mai Hương zoom cận cảnh vào xương quai xanh của mình - Ảnh: Instagram nhân vật
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Nhiều người hâm mộ dành cho co các lời khen có cánh - Ảnh: Instagram nhân vật

Về vấn đề tình cảm, gần đây, trong một talkshown, Văn Mai Hương có chia sẻ: "Hương là một người rất quyết liệt trong tình cảm. Khi yêu, Hương có thể yêu đến "đập đầu vào tường", coi như 200% sinh mệnh của mình và yêu như lần đầu được yêu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mối quan hệ không đi đến đâu được nữa, mình có thể chấm dứt trong một nốt nhạc".

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