Soi nhan sắc diễn viên Việt Anh dưới camera thường, có thật sự 'chuẩn soái ca' như lời đồn?

Việt Anh vẫn giữ được phong độ như xưa, vóc dáng chuẩn nam thần màn ảnh Việt.
- Vừa mới chia sẻ 'không được gặp mặt con 7,8 năm' khiến nhiều người cảm động, netizen liền 'đào mộ' chuyện vợ đầu từng tố Việt Anh 'thờ ơ' với con gái: Thế này là sao ?
- Vừa bị bắt gặp 'đánh lẻ' hẹn hò hôm 7/4, Việt Anh 'chơi lớn' thả thính 'người yêu tin đồn' ngay trên MXH, netizen phát sốt: 'Công khai luôn đi anh chị ơi'
Mới đây, trên mạng TikTok đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Việt Anh trong lúc làm việc. Dù được quay dưới camera thường nhưng vẻ điển trai của nam diễn viên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.
Ở tuổi 41, Việt Anh vẫn giữ được phong độ như xưa, vóc dáng cùng visual chuẩn nam thần màn ảnh Việt. Việt Anh tỏ ra khá thoải mái, thân thiện và tương tác vui vẻ cùng ê kíp. Nhiều người nói rằng, Việt Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Tuy nhiên, qua clip này có thể thấy những đường nét trên gương mặt của Việt Anh không bị cứng đơ như lúc mới thẩm mỹ. Nếu nhìn ở góc nghiêng, khuôn mặt Việt Anh có phần hài hòa hơn trước.
Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận xuýt xoa như:
- Anh càng ngày càng đẹp trai, soái ca của lòng em.
- Nhìn anh cười duyên thật đấy, ngoài 40 mà trẻ quá.
- Việt Anh vẫn phong độ như ngày nào, chúc bạn có nhiều vai diễn hay hơn nữa.
Năm 2019, nam diễn viên đã thực hiện phẫu thuật thẫm mỹ tại Hàn Quốc. Chứng kiến hình ảnh mới của nam diễn viên rất nhiều khán giả và cư dân mạng đã tỏ ra thất vọng cũng như tiếc nuối bởi nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt của anh không còn nữa, thay vào đó là những đường nét cứng đơ, kém nam tính hơn trước.
Việt Anh sinh năm 1981, là diễn viên được nhiều khán giả yêu mến khi diễn xuất qua các bộ phim như: Chạy án, Người phán xử, Gió nghịch mùa, Mê cung... Tên tuổi anh từng gây ồn ào trên truyền thông về việc ly hôn lần hai với người vợ Trần Hương. Rất nhiều đồn đoán cuộc hôn nhân của Việt Anh tan vỡ là do có người thứ ba xuất hiện nhưng cả hai vợ chồng đều lên tiếng phủ nhận. Sau hôn nhân, anh cũng bắt đầu vào TP.HCM sinh sống và làm việc.