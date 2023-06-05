Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca

Sao Việt 05/06/2023 10:51

Mới đây, nhạc sĩ Anh Quân có những chia sẻ khiến nhiều netizen bất ngờ khi đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của liveshow "Hà Nội phố" cho vợ và Bằng Kiều, người yêu cũ của vợ.

Ngày 15/7, liveshow "Hà Nội phốsẽ diễn tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với sự góp giọng của Bằng Kiều, Mỹ Linh, Tùng Dương. Đồng thời, Anh Quân đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của liveshow. Với chương trình này, khán giả được nghe lại những ký ức đẹp tươi qua giai điệu của: "Đâu phải bởi mùa thu", "Hà Nội đêm trở gió", "Trở về tuổi thơ", "Em ơi, Hà Nội phố", "Một cõi đi về", "Trái tim bên lề"… 

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 1
Từ trái sang phải: Tùng Dương, Mỹ Linh, Bằng Kiều và đạo diễn Phạm Việt Thanh

Mỹ Linh là nữ nghệ sĩ duy nhất tham gia chương trình "Hà Nội phố", cũng là người phụ nữ quyền lực với các nam nghệ sĩ còn lại. Ở "Hà Nội phố", Mỹ Linh mang đến cho khán giả những ca khúc gắn với tên tuổi chị suốt 30 năm qua: "Hà Nội đêm trở gió", "Trở về tuổi thơ", "Nắng thủy tinh"… Sở hữu giọng hát nhiều xúc cảm, kỹ thuật ở mức điêu luyện, Mỹ Linh khiến khán giả rung động khi chị cất tiếng hát từ trái tim. Nhạc sĩ Dương Thụ từng nhận định về Mỹ Linh, cái hay của nữ ca sĩ là không hát mà đang nói chuyện bằng trái tim.

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Mỹ Linh

Đáng chú ý, "Hà Nội phố" ghi nhận lần đầu tiên bộ ba đình đám Mỹ Linh -  Anh Quân - Bằng Kiều kết hợp với nhau trong một chương trình. Với Bằng Kiều, Mỹ Linh là người yêu cũ. Chồng cô, nhạc sĩ Anh Quân là giám đốc âm nhạc của chương trình. Cùng lúc, ca sĩ Tùng Dương cũng là biên tập âm nhạc cho biết anh luôn ao ước hát với Mỹ Linh từ nhỏ.

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 3
"Hà Nội phố" qua tiếng hát Bằng Kiều, Mỹ Linh, Tùng Dương

Qua đó, Giám đốc âm nhạc Anh Quân tiết lộ mối quan hệ giữa anh và Bằng Kiều - người yêu cũ của Mỹ Linh luôn tốt đẹp.

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 4
Nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ tại buổi họp báo

Anh Quân hài hước: "Tôi vui vì có dịp làm gì đó cho vợ và người yêu cũ của cô ấy. Thật ra, tôi chơi với Bằng Kiều trước khi gặp Mỹ Linh và luôn giữ tình bạn tốt đẹp suốt từ đó tới giờ. Liveshow là điều rất đặc biệt khi chúng tôi kết hợp cùng nhau".

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 5
Nhạc sĩ Anh Quân cho hay anh thấy vui khi làm chương trình cho vợ và người yêu cũ

Nhạc sĩ Anh Quân cho biết, đã lâu không làm nhạc cho các chương trình vì thấy sự bão hoà, đầu tư cho các đêm nhạc hơi "mỳ ăn liền", không hợp với anh. Tuy nhiên, ban tổ chức "Hà Nội phố" đầu tư tâm huyết nên anh yên tâm nhận lời.

Liveshow "Hà Nội phố" còn có sự góp mặt của đạo diễn Phạm Việt Thanh. Anh nhận lời tham gia vì tình yêu với Hà Nội dù ít làm các chương trình ca nhạc. Đạo diễn tiết lộ, chương trình đưa người xem qua 3 phần: "Ký ức", "Kỷ niệm xưa", "Những người con trở" với sự hòa quyện giữa âm nhạc, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu. 

Phản ứng gây ngỡ ngàng của nhạc sĩ Anh Quân khi làm nhạc cho vợ và người yêu cũ song ca - Ảnh 6
Đạo diễn Phạm Việt Thanh

Tôi có nhiều kỷ niệm với Bằng Kiều, Mỹ Linh nên sẽ có rất nhiều điều hay ho trên sân khấu”, đạo diễn Phạm Việt Thanh bật mí.

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Từ khóa:   Ca sĩ Mỹ Linh Bằng Kiều Anh Quân Hà Nội phố

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