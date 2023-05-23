Phản ứng của ca sĩ Thuỷ Tiên sau loạt thị phi liên quan đến từ thiện

Những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Thủy Tiên với NTK Đỗ Long về 'từ thiện' đang được cộng đồng mạng vô cùng chú ý.

Mới đây, dân mạng không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện vô cùng kín đáo nhưng đầy nổi bật của ca sĩ Thủy Tiên trong một clip TikTok của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long. Trong clip, là khoảnh khắc Đỗ Long gửi thiệp mời Thủy Tiên tham gia show thời trang sắp tới của anh. Tuy nhiên, điều khán giả chú ý hơn cả là màn trò chuyện giữa cả hai, đặc biệt là phản ứng của Thủy Tiên khi Đỗ Long nhắc tới chuyện "từ thiện". Clip gửi thiệp của NTK Đỗ Long đến ca sĩ Thủy Tiên Cụ thể, khi nhà thiết kế Đỗ Long nói: "Đây là show từ thiện, nghệ sĩ đi đâu có lấy tiền đâu". Nữ ca sĩ bèn hỏi lại: "Ủa là em không có được tiền hả?". "Thì đúng rồi, show từ thiện đâu có tốn tiền đâu, em cũng đi từ thiện luôn đó", Đỗ Long nói. Sau khi biết đây là show làm từ thiện, Thuỷ Tiên đã có phản ứng bỏ đi và đáp: "Thôi, thôi, từ thiện giờ nhạy cảm lắm. Em không làm nữa đâu".

Có thể nói, hiện tại những thông tin của ca sĩ Thủy Tiên cũng như những sự kiện liên quan đến "làm từ thiện" luôn được công chúng quan tâm. Chính vì vậy, từ đây có thể phần nào thấu hiểu được cảm xúc của cô nàng. Thủy Tiên xuất hiện ăn mặc kín đáo Thủy Tiên đã phản ứng bỏ đi khi bị nhắc đến "từ thiện" Đây cũng không phải lần đầu nữ ca sĩ có thái độ sợ từ thiện đến vậy. Còn nhớ trước đây, sau khi drama "sao kê" nổ ra, ca sĩ Thủy Tiên từng tự biệt lập, cách ly mình tại nhiều show diễn vì sợ liên lụy đến bạn bè đồng nghiệp.

Thủy Tiên ngồi một mình tại sự kiện Liên quan đến thị phi "từ thiện", cách đây vài ngày, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thủy Tiên cũng lần đầu lên tiếng về vụ phát thiếu tiền từ thiện trong đợi phát tiền cứu trợ cho bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cho biết, vì di chuyển đường xa và quá mệt mỏi nên đã dẫn đến những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, cô đã phát lại đầy đủ cho bà con vùng lũ trước sự xác nhận của chính quyền địa phương. Ca sĩ Thủy Tiên cũng lần đầu lên tiếng về vụ phát thiếu tiền từ thiện Ở phần bình luận, bà xã Công Vinh còn đăng tải clip full livestream chỉ ra điểm clip phát tán trước đó trên mạng là cắt ghép, sai sự thật. Bài viết của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, cũng có khá nhiều người hâm mộ ủng hộ Thủy Tiên.

Giữa lúc ồn ào 'phát thiếu tiền từ thiện' chưa lắng, Thủy Tiên tiếp tục 'thanh minh' về chuyện ăn chay trường nhưng khen thịt ngon Thủy Tiên có chia sẻ mới trên mạng xã hội về chuyện ăn uống hoặc sinh hoạt đời thường thì bên dưới bình luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đồng thời, dân tình cho rằng từng có phát ngôn ăn chay trường nhưng lại liên tục nấu thịt, cá và thưởng thức ngon lành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-ca-si-thuy-tien-sau-loat-thi-phi-lien-quan-den-tu-thien-584090.html