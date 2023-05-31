'Lady Mây' Myra Trần tự nhận 'bớt ảo tưởng', thành công và đắt show hơn sau 'Ca sĩ giấu mặt'

Dù sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về âm nhạc nhưng nữ ca sĩ nhanh chóng bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi chỉ mới lớp 4, lớp 5. Cô tham gia các cuộc thi văn nghệ của tỉnh, thành phố. Nữ ca sĩ cũng dùng niềm đam mê ca hát ấy để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Myra Trần được biết đến là một nữ ca sĩ trẻ sinh năm 1999, cô thành công trong các dòng nhạc R&B, Ballad, POP... Tuy nhiên, cô nàng nhiều lần khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi thể hiện những bài hát có nốt cao vút trên mây.

Càng về sau, đặc biệt là khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer), Myra Trần học được cách khiêm nhường và ''bớt ảo tưởng'' vì thật sự còn nhiều người rất giỏi. Cô cũng chia sẻ thêm việc quay trở lại Việt Nam khiến bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện cô trau dồi giọng hát, tìm cách đặt cảm xúc vào nhạc phẩm để chinh phục khán giả thay vì trưng trổ chất giọng.

Tại hậu trường một đêm nhạc, Myra Trần có những chia sẻ sau thành công của Ca sĩ mặt nạ. Cô cho biết, ở tuổi 24 không còn mơ mộng, luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trước đó, khi ở tuổi 16, vì đoạt được nhiều thành tích cao trong những cuộc thi hát tại Việt Nam, Myra Trần từng tự kiêu, xem mình là "cái rốn của vũ trụ".

Chương trình Ca sĩ mặt nạ đã giúp Myra Trần khiếm tốn hơn và ''bớt ảo tưởng''

Myra Trần cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2018. Hiện tại, cô đang hoạt động ở trung tâm Paris By Night và có nhiều dự định mới. Năm 2016, khi cuộc thi The X-Factor được Việt Nam triển khai tổ chức. Và rồi, cô đã đến ghi danh và trở thành quán quân trẻ tuổi nhất cuộc thi X-Factor 2016.

Myra Trần hoạt động tại Paris By Night khi ở Mỹ

Myra Trần trở thành quán quân X-Factor 2016

Chưa dừng lại ở đó, Myra Trần tiếp tục chinh chiến tại đấu trường âm nhạc lớn tại xứ người là Thần tượng âm nhạc Mỹ năm 2019 (American Idol 2019) - một trong những cuộc thi âm nhạc lớn của thế giới được rất nhiều nước mua lại bản quyền. Myra Trần dù không được tiến xa trong chương trình nhưng đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ ở vòng casting khiến khán giả Việt không ngừng tự hào.

Myra Trần tham gia Thần tượng âm nhạc Mỹ năm 2019 và gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo, trong đó có nữ ca sĩ Katy Perry

Vào năm 2022, Myra Trần quay trở về nước tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt với tạo hình Lady Mây cùng giọng hát cao vút, nội lực và truyền cảm. Tại đây, Myra Trần thành công chinh phục khán giả qua từng tập phát sóng nhờ vào tài năng của mình, cô xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ ''nặng ký'' và giành được ''Top 3'' chung cuộc.

Myra Trần tạo hình nhân vật Lady Mây trong Ca sĩ mặt nạ

Myra Trần nhận được giải 3 trong cuộc thi, vượt qua nhiều đối thủ ''nặng ký''

Sau tiếng vang từ cuộc thi, Myra Trần bất ngờ được công chúng Việt chú ý và biết đến nhiều hơn. Cô hào hứng chia sẻ có thể cảm nhận rõ rệt sự nổi tiếng của bản thân, cô nhận được nhiều show diễn hơn. Nếu với trước kia ít người biết thì bây giờ nữ ca sĩ đã có được lượng fan hùng hậu. Cô cảm thấy biết ơn khán giả đã cho mình cơ hội cống hiến.

Myra Trần được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ

Mới đây, Myra Trần gây chú ý khi là người thể hiện ca khúc Bạn ơi - nhạc phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn - ca sĩ Lý Hải. Không chỉ vậy, cô còn "chơi lớn" khi tiếp tục tung MV Dừng yêu. Người hâm mộ mong sẽ luôn thấy một Myra Trần ''máu lửa'' trên sân khấu và nhiệt huyết với đam mê hát.