Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Lâm Khánh Chi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì liên hệ với chị nhe. Thương ba Linh chết rồi cũng không yên. Vừa phải thôi". Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngay lập tức, bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ khi Lâm Khánh Chi không ngại lên tiếng bảo vệ con gái của cha nuôi. Đồng thời, netizen cũng chia sẻ những quan điểm riêng xoay quanh những lùm xùm nội chiến của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ đến Lâm Khánh Chi. NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng ẩn ý nói Hồng Loan là con nuôi. Mới đây, ngay tại mộ phần của cố nghệ sĩ, Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô. "Ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú 7 (nghệ sĩ Tiểu Linh) đi xét nghiệm ADN với em, em sẵn sàng làm chuyện đó", Hồng Loan bức xúc.

Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh bức xúc nói sẵn sàng xét nghiệm ADN chứng minh thân phận. Sau gần ba tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ về việc tranh chấp tài sản. Hiện tại, lùm xùm gia đình Vũ Linh đang là đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-bat-ngo-len-tieng-bao-ve-con-gai-ruot-cua-co-nghe-si-vu-linh-khien-cong-dong-mang-day-song-587077.html