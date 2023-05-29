Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Hậu trường 29/05/2023 18:46

Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Lâm Khánh Chi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Tôi là con nuôi của ba Vũ Linh nên tôi biết Hồng Loan là con ruột của ba Linh. Bé Loan có cần gì liên hệ với chị nhe. Thương ba Linh chết rồi cũng không yên. Vừa phải thôi". Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Ngay lập tức, bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ khi Lâm Khánh Chi không ngại lên tiếng bảo vệ con gái của cha nuôi. Đồng thời, netizen cũng chia sẻ những quan điểm riêng xoay quanh những lùm xùm nội chiến của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 4
Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ đến Lâm Khánh Chi.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng ẩn ý nói Hồng Loan là con nuôi.

Mới đây, ngay tại mộ phần của cố nghệ sĩ, Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi. Nhưng khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái của ba cô. "Ngày ba em mất gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú 7 (nghệ sĩ Tiểu Linh) đi xét nghiệm ADN với em, em sẵn sàng làm chuyện đó", Hồng Loan bức xúc.

Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 5
 Hồng Loan khẳng định từ trước đến nay NSƯT Vũ Linh chưa bao giờ nói cô là con nuôi.
Lâm Khánh Chi bất ngờ lên tiếng bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 6
Hồng Loan - con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh bức xúc nói sẵn sàng xét nghiệm ADN chứng minh thân phận.

Sau gần ba tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ về việc tranh chấp tài sản. Hiện tại, lùm xùm gia đình Vũ Linh đang là đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NSƯT Vũ Luân bất ngờ lên tiếng khiến nhiều người quan tâm

Chia sẻ mới nhất của NSƯT Vũ Luân giữa những ồn ào gần đây đã thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Hồng Loan Lùm xùm sau tang lễ Vũ Linh

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