Myra Trần - Lady Mây: Chinh chiến âm nhạc bao năm không có bản hit đến giọng ca triển vọng có hit triệu view qua một cuộc thi

Năm 2016, cô lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách thí sinh nhỏ tuổi nhất Nhân Tố Bí Ẩn 2016 (X-Factor). Sau đó, Myra Trần xuất sắc đạt danh hiệu quán quân. 3 năm sau, cô nàng tiếp tục chứng minh được thực lực của mình khi lọt vào Top 40 cuộc thi American Idol 2019. Sau Thần tượng âm nhạc Mỹ, Myra Trần lựa chọn tập trung cho việc học. Đến năm 2021, nữ ca sĩ xuất hiện nhiều hơn trong các show diễn tại nước ngoài.

Myra Trần có tên tiếng Việt là Trần Minh Như, sinh năm 1999 tại An Giang. Từ nhỏ cô đã sống xa ba mẹ và lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Thời điểm những năm học lớp 4, lớp 5, cô đã bắt đầu tham gia các cuộc thi ca hát, lớn hơn một chút là dùng niềm đam mê của mình để kiếm tiền, trang trải cuộc sống.

Sau khi thử sức mình với nhiều cuộc thi âm nhạc, Myra Trần cho ra mắt nhiều sản phẩm cá nhân nhưng không tạo được dấu ấn, từ ca khúc đầu tay Bài Ca Người Mất Mẹ cho đến các sản phẩm cover như Despacito, Em Gái Mưa, Túy Âm,... đăng tải trên trang YouTube cá nhân đều có lượt view rất thấp, dần dà nữ ca sĩ bị rơi vào quên lãng.

Myra Trần là một trong những ca sĩ 9X được giới chuyên môn đánh giá cao về thực lực, tài năng, ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi âm nhạc, hoạt động lâu năm nhưng đến thời điểm này, cô vẫn là cái tên chưa thật sự hot, thậm chí nếu xét ra, các sản phẩm nữ ca sĩ ra mắt chưa từng được chú ý và chưa có bài hát hit nào.

Myra Trần cho ra mắt nhiều sản phẩm cá nhân nhưng không tạo được dấu ấn - Ảnh: Internet

Cho đến khi tham gia chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, Myra Trần mới một lần nữa được chú ý với hình ảnh của Mascot Lady Mây, chính ở cuộc thi này, cô nàng mới lần đầu có được ca khúc triệu view Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu. Một hình ảnh Lady Mây đáng yêu, vô tư lự cùng giọng hát luyến láy, đa màu sắc thật sự đã chiếm trọn trái tim nhiều khán giả âm nhạc. Nhưng cũng giống như những lần trước đó, sau khi tạo được thành công, điều mà fan trông chờ chính là liệu sắp tới đây, Myra Trần - Lady Mây sẽ làm gì để giữ được sức nóng và phát triển bản thân mình, đây mới chính là bài toán khó mà Myra Trần vẫn chưa tìm ra lời giải, ít nhất là đến thời điểm này, nhưng trong tương lai mong rằng sẽ khác.

Myra Trần được chú ý với hình ảnh của Mascot Lady Mây chính ở cuộc thi này, cô nàng mới lần đầu có được ca khúc triệu view - Ảnh: Internet

Không khỏi xúc động sau hành trình dài tại Ca Sĩ Mặt Nạ, Lady Mây xúc động chia sẻ: "Rất duyên số, sau American Idol, có một vài anh chị trong ekip ở Việt Nam đã từng làm việc với mình đã nhắn: '5 năm rồi, em không có cơ hội để đứng trước khán giả Việt Nam'.

Suốt quãng thời gian đó, em đã rất muốn quay trở về Việt Nam sau khi hoàn thiện bản thân mình nhưng vì dịch bệnh nên chưa thực hiện được. Ngay hôm nay, đây là một dấu mốc quá tuyệt vời trong sự nghiệp âm nhạc của Myra Trần sau 10 năm đi hát, khi lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận tình yêu thương của các khán giả đến vậy".

Lady Mây - Myra Trần - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ khẳng định điều tuyệt vời nhất mà cô nhận được sau cuộc thi đó chính là sự yêu mến của quá nhiều khán giả. Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ người hâm mộ rằng hi vọng trong tương lai các khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của mình.