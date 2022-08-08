Phan Như Thảo gây ngỡ ngàng trước nhan sắc hậu giảm cân, gần U40 mà mặn mà như còn con gái

Phan Như Thảo từng là một trong những gương mặt được khán giả được khen ngợi khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp với những đường nét mềm mại chuẩn gái Việt. Tuy nhiên, sau khi lên xe hoa với đại gia Đức An - ông xã lớn hơn cô 26 tuổi, người đẹp gốc Cà Mau đã không giữ được cân nặng khiến vóc dáng ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy cô vẫn vui vẻ, chấp nhận vẻ ngoài để tập trung lo cho cho tổ ấm, cùng chồng vun vén chăm lo cho mái ấm nhỏ.

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo thay đổi ngoạn mục hậu giảm cân khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh sắc vóc được "F5", người đẹp cũng đầu tư, chăm chút cho vẻ ngoài của mình bằng việc thay đổi phong gu thời trang .

Có thể thấy, sau khi ổn định cuộc sống hôn nhân, hoàn thành thiên chức làm mẹ Phan Như Thảo đã dành nhiều thời gian cho bản thân. Người đẹp sinh năm 1988 liên tục khoe dung mạo "rừng càng già càng cay", "càng già càng trẻ" thậm chí không khác gì thời thiếu nữ đôi mươi. Trên trang Facebook cá nhân Phan Như Thảo tự hào khi đã làm mẹ một con nhưng vẫn trẻ trung, rạng rỡ, đường nét gương mặt không đổi. Người đẹp hứng chia sẻ: "Một chiếc nhan sắc của ngày ấy 21 tuổi và sau 14 năm. Chớp mắt một cái đã là U40, đắp thêm một cơ số tuổi mà thỉnh thoảng vẫn giật mình thấy sao mình trẻ quá".

Bên cạnh chia sẻ của cựu người mẫu, không ít netizen cho rằng ngoại hình hiện tại của cô rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, có sức sống hơn. Hiện tại, dù Phan Như Thảo chưa thể lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời trẻ, song bà mẹ 1 con vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả yêu mến cô nàng.

Dù đã rời xa showbiz nhưng Phan Như Thảo vẫn chứng minh được sắc vóc chẳng hề thua kém bất kì mỹ nhân Vbiz nào, Nhiều khán giả hâm mộ người đẹp rất hy vọng người đẹp khi đã giảm cân thành công sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động nghệ thuật.