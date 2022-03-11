Phan Như Thảo “phát bánh gato” khiến nhiều chị em xuýt xoa khi hé lộ ông xã hết mực chiều chuộng

Mới đây, Phan Như Thảo đã chia sẻ câu chuyện đi cắt tóc trên trang cá nhân của minh nhưng đủ khiến hội chị em phát hờn. Nội dung bài đăng thuật lại câu chuyện sau:

Dù rút khỏi showbiz nhưng cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo vân thu hút nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ. Bởi cô luôn được chồng là đại gia Đức An chiều chuộng như công chúa. Trong 6 năm chung sống, cô luôn nhận được những hành động đậm chất ngôn tình từ vị đại gia này.

- Đúng, Thảo không biết chọn gì hết, chỉ biết chọn thành công một cái duy nhất đó là 'chọn chồng' thôi xong là không cần phải chọn gì nữa hết ha ha.

Cắt tóc là chồng dẫn đi, chọn kiểu, xong ngồi chờ, tin tưởng N.T.A. lắm nha.”

Chỉ với câu chuyện nhỏ đời thường cũng đủ cảm nhận được tình yêu mà ông xã dành cho cô. Không chỉ cho vợ cuộc sống thoải mái, chồng của nữ diễn viên còn thường xuyên tạo nhiều bất ngờ ngọt ngào như nấu ăn, chăm con mà còn mát xa cho vợ khi làm việc mệt mỏi. Anh xây liền mấy căn biệt thự tặng bà xã, viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo. Đặc biệt nam doanh nhân còn luôn đứng ra bảo vệ vợ của mình mỗi khi cô đón nhận những lời kém duyên đến từ cộng đồng mạng.

Theo dõi trang cá nhân của Phan Như Thảo, cư dân mạng nhiều phen 'nổ mắt' vì ghen trước cuộc sống hạnh phú và viên mãn của hai vợ chồng.