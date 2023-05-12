Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ

Cô nàng này từng là hot girl nổi đình nổi đám một thời nhưng giờ đã yên bề gia thất, khiến dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc lẫn vóc dáng hút mắt.

Hot girl Vũ Ngọc Châm từng một thời khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào và được gọi với danh xưng 'bạn gái Sơn Tùng' sau khi xuất hiện trong MV Chắc ai đó sẽ về. Sau khi giành được danh hiệu Quán quân The Look 2017, mỹ nhân sinh năm 1992 được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt tiến xa hơn trong showbiz. Hot girl Vũ Ngọc Châm từng một thời khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào Tuy nhiên, người đẹp vẫn lựa chọn theo đuổi công việc tiếp viên hàng không và bất ngờ thông báo lên xe hoa vào năm 2020. Tháng 7/2021, Ngọc Châm sinh con trai đầu lòng và chỉ hơn một năm sau đó cô tiếp tục sinh con thứ hai.

Tháng 7/2021, Ngọc Châm sinh con trai đầu lòng và chỉ hơn một năm sau đó cô tiếp tục sinh con thứ hai Sinh nở "liền tù tì" như vậy nhưng Vũ Ngọc Châm không lần nào bị giảm phong độ ngoại hình. Trong thai kỳ lẫn khi đã trở thành mẹ bỉm sữa, Vũ Ngọc Châm vẫn luôn chăm chút cho bản thân, mỗi lần xuất hiện đều trang điểm chỉn chu, gu thời trang sang chảnh. Chỉ sau một thời gian sinh con, mỹ nhân họ Vũ đã nhanh chóng hồi dáng. Trên trang cá nhân, Ngọc Châm thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện đồ bơi, bikini cắt xẻ táo bạo, khoe ba ba vòng gợi cảm.

Sinh nở "liền tù tì" như vậy nhưng Vũ Ngọc Châm không lần nào bị giảm phong độ ngoại hình Vũ Ngọc Châm dù chỉ cao 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm. Cô thường xuyên trong những shoot hình sang chảnh với tư cách người mẫu. Vũ Ngọc Châm cũng làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu thời trang của chính mình. Vũ Ngọc Châm dù chỉ cao 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm Ngọc Châm thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện đồ bơi, bikini cắt xẻ táo bạo, khoe ba ba vòng gợi cảm Đến này cô nàng vẫn là cái tên quen thuộc trong showbiz dù vẫn tiếp tục công việc làm tiếp viên hàng không. Thành tích đáng chú ý nhất của cô chính là danh hiệu quán quân The Look - Gương mặt thương hiệu 2017. Vũ Ngọc Châm cũng tham gia khá nhiều gameshow trên truyền hình. Vũ Ngọc Châm cũng tham gia khá nhiều gameshow trên truyền hình Vũ Ngọc Châm từng xuất hiện trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2014 của VTV với vai trò cổ động viên và tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài năm 2014. Tuy nhiên cô nàng chỉ được chú ý khi được chọn đóng vai nữ chính trong MV đình đám Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng. Ảnh minh họa: Internet Được biết, sau một thời gian hẹn hò, hot girl Vũ Ngọc Châm đã tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân vào năm 2020. hồng Vũ Ngọc Châm sinh năm 1988, từng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội và hiện đang là giám đốc một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội. Hot girl Vũ Ngọc Châm đã tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân vào năm 2020

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở Vũ Ngọc Châm, người tình xinh đẹp của Mạnh Trường trong phim 'Tình yêu và tham vọng' xuất thân là tiếp viên hàng không và không còn là gương mặt xa lạ trong showbiz Việt.

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