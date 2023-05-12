Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ

Sao Việt 12/05/2023 09:03

Cô nàng này từng là hot girl nổi đình nổi đám một thời nhưng giờ đã yên bề gia thất, khiến dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc lẫn vóc dáng hút mắt.

Hot girl Vũ Ngọc Châm từng một thời khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào và được gọi với danh xưng 'bạn gái Sơn Tùng' sau khi xuất hiện trong MV Chắc ai đó sẽ về. Sau khi giành được danh hiệu Quán quân The Look 2017, mỹ nhân sinh năm 1992 được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt tiến xa hơn trong showbiz. 

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Hot girl Vũ Ngọc Châm từng một thời khiến cộng đồng mạng phát sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào

Tuy nhiên, người đẹp vẫn lựa chọn theo đuổi công việc tiếp viên hàng không và bất ngờ thông báo lên xe hoa vào năm 2020. Tháng 7/2021, Ngọc Châm sinh con trai đầu lòng và chỉ hơn một năm sau đó cô tiếp tục sinh con thứ hai.

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Tháng 7/2021, Ngọc Châm sinh con trai đầu lòng và chỉ hơn một năm sau đó cô tiếp tục sinh con thứ hai 

Sinh nở "liền tù tì" như vậy nhưng Vũ Ngọc Châm không lần nào bị giảm phong độ ngoại hình. Trong thai kỳ lẫn khi đã trở thành mẹ bỉm sữa, Vũ Ngọc Châm vẫn luôn chăm chút cho bản thân, mỗi lần xuất hiện đều trang điểm chỉn chu, gu thời trang sang chảnh.

Chỉ sau một thời gian sinh con, mỹ nhân họ Vũ đã nhanh chóng hồi dáng. Trên trang cá nhân, Ngọc Châm thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện đồ bơi, bikini cắt xẻ táo bạo, khoe ba ba vòng gợi cảm. 

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Sinh nở "liền tù tì" như vậy nhưng Vũ Ngọc Châm không lần nào bị giảm phong độ ngoại hình

Vũ Ngọc Châm dù chỉ cao 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm. Cô thường xuyên trong những shoot hình sang chảnh với tư cách người mẫu. Vũ Ngọc Châm cũng làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu thời trang của chính mình. 

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Vũ Ngọc Châm dù chỉ cao 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm
Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Ngọc Châm thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện đồ bơi, bikini cắt xẻ táo bạo, khoe ba ba vòng gợi cảm

Đến này cô nàng vẫn là cái tên quen thuộc trong showbiz dù vẫn tiếp tục công việc làm tiếp viên hàng không. Thành tích đáng chú ý nhất của cô chính là danh hiệu quán quân The Look - Gương mặt thương hiệu 2017. Vũ Ngọc Châm cũng tham gia khá nhiều gameshow trên truyền hình. 

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6
Vũ Ngọc Châm cũng tham gia khá nhiều gameshow trên truyền hình

Vũ Ngọc Châm từng xuất hiện trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2014 của VTV với vai trò cổ động viên và tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài năm 2014. Tuy nhiên cô nàng chỉ được chú ý khi được chọn đóng vai nữ chính trong MV đình đám Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng.  

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, sau một thời gian hẹn hò, hot girl Vũ Ngọc Châm đã tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân vào năm 2020. hồng Vũ Ngọc Châm sinh năm 1988, từng tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Hà Nội và hiện đang là giám đốc một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội.

Nhan sắc bà mẹ 2 con từng là 'bạn gái tin đồn' của Sơn Tùng khiến netizen phát sốt, thân hình gợi cảm hậu sinh nở khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 8
Hot girl Vũ Ngọc Châm đã tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân vào năm 2020

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở

Vũ Ngọc Châm, người tình xinh đẹp của Mạnh Trường trong phim 'Tình yêu và tham vọng' xuất thân là tiếp viên hàng không và không còn là gương mặt xa lạ trong showbiz Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Ngọc Châm hotgirl Vũ Ngọc Châm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm