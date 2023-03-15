Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở

Nhịp sống trẻ 15/03/2023 14:37

Vũ Ngọc Châm, người tình xinh đẹp của Mạnh Trường trong phim 'Tình yêu và tham vọng' xuất thân là tiếp viên hàng không và không còn là gương mặt xa lạ trong showbiz Việt.

 

Vũ Ngọc Châm là người mẫu, diễn viên và là cựu tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Cô là gương mặt được giới trẻ Hà Thành ngưỡng mộ khi xuất sắc trúng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Vũ Ngọc Châm được biết đến qua nhiều sản phẩm âm nhạc hay chương trình truyền hình thực tế The Look.

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 1
 Vũ Ngọc Châm khi còn là tiếp viên hàng không xinh đẹp. 

Tuy nhiên, cô nàng chỉ thực sự gây chú ý và tạo được tiếng vang khi trở thành nữ chính trong MV đình đám “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Sau MV cô nàng được nhắc đến với danh xưng “người yêu” Sơn Tùng M-TP.

Tình yêu và tham vọng là bộ phim đầu tiên người đẹp sinh năm 1992 tham gia với tư cách diễn viên. Trong phim Vũ Ngọc Châm vào vai Diễm, người tình xinh đẹp của Phong (Mạnh Trường). Ngay cảnh đầu tiên xuất hiện trên phim của nhân vật này đã là cảnh nóng.

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 2
Cô kết hợp khá ăn ý với bạn diễn Mạnh Trường. 

Sau vai diễn này, cuối năm 2020, mỹ nhân sinh năm 1992 bất ngờ lên xe hoa cùng CEO một công ty về thiết bị điện. 

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 3
Cựu hoa khôi hàng không Vũ Ngọc Châm sinh con liền tù tì, "2 năm hai đứa".

Vũ Ngọc Châm dù chỉ cao 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm. Cô thường xuyên trong những shoot hình sang chảnh với tư cách người mẫu. Vũ Ngọc Châm cũng làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu thời trang của chính mình.

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 4
Mới đây nhất, cựu tiếp viên hàng không diện bộ đồ đi biển trắng tinh khôi và gợi cảm, khoe dáng triệt để "vòng nào ra vòng nấy".
Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 5
Mỹ nhân họ Vũ được đông đảo fan dành lời khen với body "điểm 10" như nàng tiên cá.

Thậm chí sau khi sinh con thứ hai vào cuối năm ngoái, mẹ bỉm sữa còn tự tin chia sẻ: "Nhìn giao diện là biết ngay cô gái mới đẻ không ạ. Cậu trai tròn 1 tháng là lao ngay đi làm việc, cái số em nó vậy đó, không ngồi yên được. Nhưng mà trộm vía đẻ xong béo ra, mặc cái gì cũng thấy đẹp. Béo nên da căng trắng hơn. Thích thật, nhưng đừng ai bảo em hợp đẻ, đẻ nữa nhé!".

Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 6
Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Vũ Ngọc Châm khoe body chuẩn như nàng tiên cá dù trải qua hai lần sinh nở - Ảnh 8
Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng người đẹp 9X vẫn sở hữu body đẹp hoàn hảo như thời con gái.
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