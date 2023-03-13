Bị chê bai vì diện mạo xấu, cô gái có khuôn mặt biến dạng vẫn lấy được chồng đẹp: Tình yêu không chỉ phụ thuộc vào ngoại hình

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh cưới của đôi vợ chồng đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động trước tấm chân tình mà cả hai dành cho nhau, bất chấp vẻ ngoài có phần đối nghịch.

Theo Thể Thao và Văn Hóa mới đây, tài khoản A.X chia sẻ bức ảnh cưới của bản thân và vợ mình đã thu hút sự chú ý không hề nhỏ. Bức ảnh cho thấy một chú rể có vẻ ngoài điển trai, rạng ngời hạnh phúc kề bên cô dâu T.K có khuôn mặt "đặc biệt".

Tình yêu của cặp đôi “đũa lệch” này đã trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. T.K luôn cho rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới, vì có một người chồng luôn ở bên động viên và nhất là anh chẳng ngại những lời xì xào bàn tán hay những ánh mắt tò mò về khuôn mặt của cô khi cả hai đi cùng nhau.

Được biết, từ hồi cô dâu lên 4 tuổi đã không may gặp sự cố với xăng khiến gương mặt biến dạng hoàn toàn. Vì tự ti ngoại hình, T.K không dám yêu ai cũng không dám chủ động làm quen với chàng trai nào cho đến khi gặp được chồng hiện tại.

Cả hai tìm thấy tình yêu đích thực bên trong. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ tình cảm mà chú rể dành cho vợ của mình không thật lòng, và chỉ vì vật chất nên anh mới đồng ý gắn bó với người vợ được nhiều người nhận xét là “không xứng đôi”. Thế nhưng, sau thời gian dài tìm hiểu và bên cạnh nhau vượt qua bao lời bàn tán của dư luận, tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt hơn. Chú rể cũng tiết lộ thêm, hiện tại thì vợ anh đang mang bầu bé trai nên cả 2 quyết định làm đám cưới gấp.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, hàng loạt những lời chúc phúc, những lời ngưỡng mộ vì không ngờ vẫn còn một tình yêu đẹp như cổ tích tồn tại ngoài đời thật đã được gửi đến cặp đôi.

Có thể thấy, tình yêu không hề có một ranh giới nào cả, dù cho chênh lệch nhau về ngoại hình nhưng những cặp đôi trên vẫn vô cùng hạnh phúc, vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ qua những bức ảnh lãng mạn bên nhau.

Còn nhớ, chuyện chàng trai không chân và chị Trần Thị Thương cũng là một câu chuyện khiến nhiều người xúc động.

Theo Thanh Niên, chuyện tình của Khánh và vợ sắp cưới như một câu chuyện cổ tích mà chính anh cũng không dám tin là sự thật. Ý trung nhân của Khánh là Trần Thị Thương (quê Bình Định). Khi Thương còn đang làm việc tại Nhật thì vô tình biết được câu chuyện của Khánh trên mạng. Rung cảm trước nghị lực phi thường của Khánh, Thương đã quyết định bỏ ngang công việc đang nhiều cơ hội phát triển để về nước gặp gỡ và tìm hiểu chàng trai không chân ấy.

Chuyện chàng trai không chân. Ảnh: Internet

Trước lúc Thương về Việt Nam, Khánh đã nói với cô: “Nếu mà quen anh thì em phải chịu rất nhiều thử thách. Một người xinh đẹp như em rất dễ tìm được một người tốt hơn anh nhiều”. Nhưng Thương vẫn rất quyết tâm. Đến khi gặp nhau, Khánh lại hỏi Thương một lần nữa: “Nhìn thấy anh rồi em có sốc không? Có thể chấp nhận ở bên một người không có chân như vậy không? Có rất nhiều khó khăn, và là khó khăn hằng ngày mà em phải đối diện”.

Thương nhớ lại: “Khi em nhìn thấy hình ảnh của anh Khánh, em cứ luôn suy nghĩ anh ấy mất đi một phần thân thể chắc là đau lắm, đau cả về thể xác đến tinh thần. Lúc đầu em thấy được sự lạc quan, mạnh mẽ của ảnh, sau này tiếp xúc thì thấy ở chàng trai này còn rất nhiều điểm tốt hơn nữa. Ở bên anh ấy, em thấy ấm áp và bình yên, từ những điều nhỏ nhất mà anh ấy suy nghĩ và quan tâm đến em”.

Từng một lần tan vỡ trong tình yêu, Thương nhận ra khi người đàn ông biết suy nghĩ cho người khác, có trái tim biết cảm nhận và yêu thương thì cuộc sống tự nhiên sẽ ấm áp chứ không phải phụ thuộc vào hình thể. Chỉ sau 5 tháng vừa quen và tìm hiểu nhau, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Mới đây, lúc đi thử váy cưới, khi tấm rèm vừa kéo ra, Thương - một cô dâu xinh đẹp như hoa với nụ cười tươi đầy hạnh phúc, chạy đến quỳ gối xuống để ôm lấy người đàn ông của cuộc đời mình, hình ảnh ấy đã làm biết bao người xúc động. Với sự đồng cảm và yêu thương, một cuộc đời mới tươi đẹp đang chờ đón cả 2 ở phía trước.

Được biết, Khánh là một chàng trai từng thoát cửa tử, sống khổ sở với nửa thân trên đã vực dậy và xây dựng thành công một “đế chế nghị lực”. Anh nghĩ cách kiếm tiền nhờ bán hàng online và được nhiều người ủng hộ cũng như có nguồn thu nhập lớn.

Vợ anh Khánh hiện nay cũng đã mang thai con đầu lòng, chứng minh cho một tình yêu hạnh phúc, đơm hoa kết trái.