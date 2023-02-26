Đám cưới khủng ở Bình Dương: Cô dâu chú rể nhận 230 cây vàng, 30 sổ đỏ và 2 căn nhà khiến cộng đồng mạng mắt tròn mắt dẹt

Mới đây nhất, một đám cưới ở Bình Dương đang khiến cõi mạng rần rần xôn xao về độ "khủng" quà hồi môn. Được biết đám cưới này của cô dâu Thùy Trang, chú rể Văn Lộc, diễn ra ở tỉnh Bình Dương hôm 25/2.

Trao quà hồi môn vốn là truyền thống lâu đời tại đám cưới ở Việt Nam. Thông thường, cha mẹ và người thân sẽ chuẩn bị vàng, tiền,... để tặng cô dâu, chú rể coi như giúp con làm vốn, xây dựng tổ ấm mới. Thông thường số lượng quà tặng và giá trị quà sẽ tùy thuộc vào điều kiện từng gia đình. Có những đám cưới với số quà hồi môn "siêu khủng" khiến dân mạng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo dõi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ai nấy đều phải mắt tròn mắt dẹt trước độ khủng số quà hồi môn đến từ bố mẹ cô dâu. Cụ thể, cô dâu được bố mẹ tặng: 1 nhẫn hột xoàn 9.8 ly, đồng hồ hiệu, 30 cây vàng, 30 sổ đỏ đất, 2 căn hộ, 1 chiếc xe BMW,... tổng giá trị hàng trăm tỷ.

Những món quà khủng của cô dâu chú rể. Ảnh: Internet

“Đặc biệt, ba tặng cho con tấm lòng của ba. Phía sau lưng tụi con luôn có ba với mẹ, lúc nào cũng đồng hành cùng tụi con. Những khó khăn hay bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ xử lý cho con, mong con kiên định và vững tâm trên bước đường của mình” - cô dâu không khỏi xúc động khi nghe bố tâm sự.

Trong khi đó, sang đến phần trao qua bên phía nhà trai cũng làm cộng đồng mạng xuýt xoa không ngớt vì cũng "khủng" chẳng kém. Theo đó, đôi vợ chồng mới cưới được bố mẹ tặng hẳn 200 cây vàng, xếp tràn ra khắp bàn, nhìn lóa hết cả mắt.

Một vài hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi. Ảnh: Internet

Màn tặng quà hồi môn "trăm tỷ" đến từ 2 bên gia đình cô dâu chú rể khiến dân tình ngỡ ngàng. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ sự môn đăng hộ đối từ phía 2 gia đình, cho rằng "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Ngoài ra, nhiều bạn trẻ độc thân cũng nhanh chóng vào bình luận "xin vía" hy vọng có một cuộc hôn nhân "sung túc" của cải như cặp cô dâu chú rể ở Bình Dương này.

Nhiều người nhanh chóng để lại bình luận trầm trồ và mong muốn mình cũng có đám cưới xịn xò như vậy. Ngày trọng đại của cặp đôi đã được diễn ra vào sáng ngày 25/2 với khoảng 3000 khách mời.

Ngoài ra khách mời đến dự đám cưới còn được nhà trai phát những tờ phiếu đánh số để bốc thăm may mắn. Giá trị của mỗi phần quà dao động từ 10 - 40 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 12/2022, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh trao của hồi môn trong đám cưới diễn ra ở Bạc Liêu. Theo đó, cô dâu là con gái của chủ một công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản hàng đầu tại Bạc Liêu. Chú rể cũng không kém cạnh khi là con trai của chủ công ty vàng bạc đá quý nổi tiếng.

Cô dâu chú rể Cần Thơ nhận 300 cây vàng. Ảnh: Internet

Theo đó, để cho hai con có nơi an cư lạc nghiệp, bố mẹ cô dâu dành tặng 1 căn nhà trị giá 30 tỷ đồng tại đường Bà Hạt, quận 10 (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, họ còn trao toàn quyền điều hành 3 công ty xuất khẩu thủy sản đồng thời tặng 50% cổ phần của 3 công ty có giá trị tương đương 500 tỷ đồng cho hai con.

Ngoài ra, cha mẹ của cô dâu cũng tặng cho con gái một bộ trang sức kim cương đắt giá. Ngay khi đoạn clip trao hồi môn này vừa được đăng tải, cư dân mạng đã xôn xao và trầm trồ rất nhiều. Ai cũng xuýt xoa về độ giàu có và sự "chịu chơi" của bố mẹ cô dâu dành cho con gái trong ngày về nhà chồng.

Hồi tháng 10/2022, cô dâu Hà Ngọc Trân và chú rể Trần Văn Nhân ở TP Cần Thơ tổ chức hôn lễ. Và một đoạn clip trong đám cưới của cặp đôi đã được lan truyền, nhận về hàng triệu lượt xem.

Theo đó, nhà gái đã tặng của hồi môn cho con gái gồm 300 triệu đồng tiền mặt, 20 cây vàng. Phía nhà trai tặng cặp đôi 3 tỷ tiền mặt, 250 cây vàng và một đồng hồ hàng hiệu đắt giá. Em trai chú rể tặng vợ chồng anh trai 20 cây vàng. Ngoài ra, họ hàng hai bên cũng khiến cặp đôi phải "nặng trĩu" vì tiếp tục tặng số lượng vàng nữa.

Tổng cộng, cô dâu chú rể nhận được hơn 300 cây vàng trong ngày vui.Đây cũng được coi là một hôn lễ với của hồi môn "khủng" trong những năm gần đây. Không chỉ thế, chiếc váy cưới cô dâu mặc trong lễ vu quy có giá 190 triệu đồng, riêng tiền trang điểm cho hai ngày cưới hỏi cũng đã 25 triệu đồng.