Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ

Giải trí 11/05/2023 12:01

Mới đây, Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải bản live ca khúc mới trêntrang TikTok cá nhân của mình, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng chú ý, dưới clip, Lynk Lee để lại một bình luận khiến nhiều người vô cùng háo hức.

Đúng 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành bản audio ca khúc mới mang tên Making My Way, đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn 1 năm vắng bóng. Với thông điệp tích cực hướng tới tương lai, gạt bỏ những muộn phiền quá khứ, "đứa con tinh thần" mới của Sơn Tùng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 1
Sơn Tùng vừa ra mắt ca khúc mới vào ngày 5/5

Ngay sau khi ra mắt, Making My Way đã mang về được nhiều thành tích ấn tượng trên các nền tảng nhạc số. Dù chưa ra mắt MV chính thức, thế nhưng có thể thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho ca khúc trở lại lần này của Sơn Tùng là rất lớn. 

Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục tung ra món quà đặc biệt gửi tặng fan của mình sau nhiều "quả ngọt" mà Making My Way đã đạt được. Cụ thể, Sơn Tùng đã xuất hiện trong không gian làm nhạc quen thuộc, cùng với outfit đơn giản, nam ca sĩ đã khiến fan đắm chìm vào những giai điệu du dương của Making My Way, đồng thời đây cũng chính là lần đầu tiên nam ca sĩ hát live ca khúc này 100% bằng tiếng Anh. 

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 2
Bản live mới của Sơn Tùng được đông đảo khán giả chú ý

Trong bản audio trước đó, Sơn Tùng đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ số đông người nghe vì khả năng phát âm tiếng Anh chưa tốt. Tuy nhiên, ở phiên bản hát live này, với bản phối nhẹ nhàng và tiết tấu chậm hơn, người hâm mộ có thể nghe rõ được những câu hát mà Sơn Tùng thể hiện. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng dù khả năng hát tiếng Anh của Sơn Tùng vẫn chưa thật sự tốt, thế nhưng đông đảo fan đều ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của nam ca sĩ trong bản hát live lần này.  

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra thích thú và dành nhiều lời khen cho phiên bản mới này

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng đã phát hiện ra ý kiến của Lynk Lee sau khi thưởng thức bản hát live này của Sơn Tùng. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Rồi khi nào có beat này để Linh hát đây", có lẽ Sơn Tùng nên sớm cho ra mắt phiên bản karaoke sớm để thỏa lòng mong đợi từ Lynk Lee cũng như người hâm mộ. 

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 4
Bình luận của Lynk Lee dưới clip khiến nhiều người chú ý

Đáng chú ý hơn, cư dân mạng phát hiện Sơn Tùng MTP đã âm thầm trả lời bằng việc thả tim bình luận mà Lynk Lee để lại. Khán giả tỏ ra vô cùng hào hứng và đón chờ bản beat của ca khúc này. Ngoài những lời khen 'có cánh' dành cho Sơn Tùng, nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ cũng để lại bình luận 'U me' trước bản live mới của Making My Way.

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 5
Nguyễn Đình Vũ cũng bày tỏ sự "U mê" với phiên bản live này

Sau 24 giờ phát hành, Making my way thu về nhiều thành tích ấn tượng, ngay cả khi MV chính thức chưa được tung ra. Ở mảng nhạc số, Making my way chỉ mất ít thời gian để vươn lên hạng 1 iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Đáng chú ý, bài hát cũng chiếm trọn vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan, xuất hiện trong top iTunes của Đức (hạng 4), Mỹ (hạng 6), Canada (hạng 6), cho thấy sức ảnh hưởng của nam ca sĩ tại thị trường nước ngoài.

Tại "mặt trận" Spotify, Sơn Tùng M-TP thu về 1.000.000 lượt nghe vào đúng 10 giờ 25 phút ngày 6.5. Khác với thói quen luôn chia sẻ liên kết YouTube của bài hát lên tài khoản mạng xã hội để quảng bá, giọng ca 9X tập trung toàn bộ vào nền tảng nhạc số Spotify và Apple Music. Đây là một bước đi có phần mạo hiểm vì YouTube luôn là nền tảng sở trường của giọng ca Thái Bình trong suốt những năm vừa qua.

Sơn Tùng hát live ca khúc mới, Lynk Lee để lại bình luận khiến dân tình háo hức mong chờ - Ảnh 6
Thành tích 'khủng' của Making My Way trên bảng trên nhiều nền tảng âm nhạc trong nước và Quốc tế

Dù không được Sơn Tùng chú trọng nhưng phiên bản visualizer (hình ảnh minh họa) của Making my way chỉ mất chưa đến 7 tiếng đồng hồ để vươn lên dẫn đầu top âm nhạc thịnh hàng và Top 1 trending tổng thể tại Việt Nam. Sau 24 giờ, ca khúc cũng mang về cho nghệ sĩ gốc Thái Bình 5,5 triệu lượt xem và hơn nửa triệu lượt thích. Đáng chú ý, visualizer của Making my way cũng vươn thẳng lên vị trí top 1 video được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua trên toàn thế giới và top 1 trending tại Nhật Bản, top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 14 trending tại Anh...

Ngoài những con số ấn tượng trên, Making my way cũng thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế. Nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia) lẫn Hàn Quốc, Úc... đưa tin về sản phẩm trở lại của ca sĩ Chúng ta của hiện tại.

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