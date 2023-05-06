Sơn Tùng M-TP tha thiết cầu xin cộng đồng mạng một điều sau sự cố livestream ra mắt ca khúc mới

Trước 20 phút ngày ra mắt ca khúc 'Making my way', Sơn Tùng M-TP bị buộc phải đừng livestream. Nam ca sĩ phản hồi gì về sự cố này?
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Mới đây, Sơn Tùng M-TP vừa trải qua một sự cố trên nền tảng mạng xã hội, cụ thể anh bị ngắt kết nối sóng livestream khi đang giao lưu cùng fans. Với sản phẩm lần này, nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng cởi mở hơn với người hâm mộ. Bởi trước đây, giọng ca sinh năm 1994 chỉ đăng tải thông tin trên fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới.
Còn với Making my way, Sơn Tùng M-TP mở hẳn livestream để giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành với người hâm mộ. Dự định là thế, nhưng chỉ live được ít giây, Sơn Tùng đã bị sập livestream nghi vi phạm chính sách cộng đồng của TikTok. Một số nguyên nhân được đưa ra là vì nam ca sĩ vừa lái xe vừa livestream.
Trên trang cá nhân, Sơn Tùng tha thiết mong khán giả đừng để ý đến sự cố livestream vừa qua mà hãy ủng hộ đến sản phẩm âm nhạc mới của anh. Giọng ca gốc Thái Bình khẩn khoản xin CĐM (cộng đồng mạng) hãy ngưng để ý tới sự cố livestream mà hãy tận hưởng nghệ thuật một cách trọn vẹn.
Đính kèm với dòng caption là tấm hình vô cùng cuốn hút khiến các chị em "tan chảy". Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi về vẻ điển trai của nam ca sĩ. Không chỉ vậy, còn ưu ái gọi nhan sắc của Sơn Tùng là "cực phẩm nhân gian".
Trên sóng livestream, Sơn Tùng chia sẻ tuy tuổi đời chỉ mới 1994 nhưng tuổi nghề của nam ca sĩ không hề nhỏ, Tùng đi được tới ngày hôm nay là nhờ có người hâm mộ luôn ở bên ủng hộ và Sơn Tùng mong muốn khánh thính giả hãy nghe thật nhiều 'Making my way' để cảm nhận âm nhạc của nam ca sĩ.