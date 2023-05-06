Sơn Tùng M-TP tha thiết cầu xin cộng đồng mạng một điều sau sự cố livestream ra mắt ca khúc mới

Mới đây, Sơn Tùng M-TP vừa trải qua một sự cố trên nền tảng mạng xã hội, cụ thể anh bị ngắt kết nối sóng livestream khi đang giao lưu cùng fans. Với sản phẩm lần này, nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng cởi mở hơn với người hâm mộ. Bởi trước đây, giọng ca sinh năm 1994 chỉ đăng tải thông tin trên fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới.

Ngày 5/5, Sơn Tùng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Còn với Making my way, Sơn Tùng M-TP mở hẳn livestream để giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành với người hâm mộ. Dự định là thế, nhưng chỉ live được ít giây, Sơn Tùng đã bị sập livestream nghi vi phạm chính sách cộng đồng của TikTok. Một số nguyên nhân được đưa ra là vì nam ca sĩ vừa lái xe vừa livestream.