Mẹ đơn thân Kiều Trinh đau xót: ‘Con gái xấu hổ bỏ học vì tôi bị gọi là nữ hoàng đóng cảnh nóng’

Sở hữu vóc dáng nóng bỏng, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn cuốn hút, Kiều Trinh mang một vẻ đẹp rất "đàn bà". Có lẽ vì thế nên nữ diễn viên được chọn đóng nhiều vai có cảnh nóng và cô cũng sẵn sàng hy sinh cho những cảnh quay táo bạo ấy.

Mới đây, Kiều Trinh trải lòng về quá khứ khốn khó và nhiều đau đớn của mình. Nữ diễn viên cho biết bản thân có chút chạnh lòng khi nhắc về danh xưng " nữ hoàng cảnh nóng ".

Nữ diễn viên Kiều Trinh. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, nữ diễn viên cho hay: "Nhiều người nói nghề này cám dỗ nhiều nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Lúc tôi đi làm quán bar, nhiều người cũng "dòm ngó", nhưng tôi làm việc chân chính nên không quan tâm.

Tôi từng rất khó chịu với danh xưng 'nữ hoàng cảnh nóng', bây giờ nhắc lại cũng còn thấy chạnh lòng. Năm Thanh Tú (con gái nữ diễn viên) học lớp 11, tôi có vai diễn trong phim Bi đừng sợ và trong đó cũng có một cảnh mà người ta gọi là "cảnh nóng".

"Hôm đó, khi tôi đang áp lực vì những khó khăn trong cuộc sống thì cô giáo báo Thanh Tú đã nghỉ học 1 tháng."

Nữ diễn viên vừa áp lực vừa đau xót sau khi nghe tin con bỏ học 1 tháng. Ảnh: Internet

Tôi căng thẳng kinh khủng, tra hỏi và đánh đòn con rất nhiều, nhưng con không nói. Sau đó nhiều ngày, Thanh Tú mới thừa nhận nghỉ học vì bị trêu chọc. Người ta trêu con có mẹ là "nữ hoàng cảnh nóng". Tôi đã giải thích cho con hiểu rằng đó là công việc - nữ diễn viên cho hay. Dù vậy, tôi cũng khó chịu khi nghe đến danh xưng đó.

Dù thành công trong sự nghiệp, nhưng Kiều Trinh lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Cô từng gặp gỡ và yêu 3 người đàn ông, nhưng đều ra đi trong cay đắng. Sau khi kết thúc những cuộc tình, Kiều Trinh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con. Cô không có bất cứ sự trợ giúp nào từ những người cha của các con.

Dù thành công trong sự nghiệp, nhưng Kiều Trinh lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Kiều Trinh kể có thời gian, cô bị trầm cảm nặng. "Tôi tự nhốt mình vào một căn phòng, đập đồ đạc, xé quần áo. Nhưng nhờ có con gái, tôi đã vượt qua căn bệnh đó. Tôi chưa từng kể cho ai nghe hết. Vì đây là chuyện buồn của mình. Một số người sẽ hiểu, cảm thông, nhưng một số khán giả sẽ nghĩ rằng nghệ sĩ kể chuyện đau khổ trong cuộc đời để câu view. Tôi không như vậy, tôi chỉ muốn chia sẻ với khán giả về những bộ phim và vai diễn của mình thôi", nữ diễn viên tâm sự.

Hiện tại, sau khi trải qua nhiều sóng gió trong đời, Kiều Trinh đã có được cuộc sống an ổn, bình yên hơn. Những năm gần đây, cô quyết định rời Sài Gòn về Bình Phước, sống cùng cha ruột và các con.

Kiều Trinh trở về quê nhà sau nhiều năm. Ảnh: Internet

Điều khiến tôi hài lòng nhất là khi về đây, tôi có thời gian chăm sóc cho ba và các con của mình. Vậy nên sức khỏe của ba tôi tốt hơn và các con tôi cũng vui hơn”, Kiều Trinh chia sẻ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường khoe những hình ảnh để mặt mộc, giản dị làm vườn như một người nông dân thực thụ.

Kiều Trinh cho biết, tuy đã về quê sinh sống, nhưng khi có dự án nghệ thuật phù hợp, cô vẫn tham gia. "Tôi chỉ lên thành phố khi nào có công việc thôi. Đi đi về về như thế nhưng tôi không mệt. Mẹ đơn thân mà, làm việc chăm chỉ để nuôi con và chăm sóc cho ông ngoại", cô nói.

Biết được sự vất vả của mẹ, nên các con của Kiều Trinh đều rất ngoan ngoãn và tự lập. Đặc biệt, cả ba đều thừa hưởng năng khiếu diễn xuất từ mẹ.

Cuộc sống bình yên của “nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh sau nhiều năm. Ảnh: Internet

Thanh Tú - con gái cả của Kiều Trinh được đánh giá là diễn viên trẻ triển vọng. Tuy nhiên hiện tại, Thanh Tú tạm rời xa showbiz để tập trung cho việc học.

Nhờ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, nụ cười toả nắng, Thanh Tú - con gái cả của Kiều Trinh bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Nữ diễn viên trẻ từng tham gia đóng các phim như Dịu dàng, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ.., và được đánh giá là gương mặt triển vọng của làng phim ảnh. Tuy nhiên từ đầu năm 2019, Thanh Tú quyết định tạm rời xa công việc trong ngành giải trí để tập trung cho việc học.

Con trai thứ hai của Kiều Trinh - bé Kỳ Phong hiện đang tham gia vai chính trong bộ phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Được biết, 2 tháng qua, cô cùng con trai theo đoàn phim rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây để ghi hình. Hai mẹ con vừa trở về nhà được vài ngày. Kiều Trinh tiết lộ bản thân cũng đóng một vai nhỏ trong Đất rừng phương Nam.