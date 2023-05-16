Lí do Đàm Vĩnh Hưng từ chối mọi người đến thăm ngay khi vừa xuất viện

Các bác sĩ cũng khuyến cáo ca sĩ không chơi cầu lông - môn thể thao anh yêu thích để tránh ảnh hưởng. Các buổi diễn Đàm Vĩnh Hưng đã lên lịch trước đó tại 2 thành phố Montreal và Toronto (Canada) buộc phải hủy. Nam ca sĩ thấy áy náy vì việc cá nhân ảnh hưởng đến khán giả và đơn vị tổ chức. Anh nhờ 2 đồng nghiệp thân thiết là Dương Triệu Vũ và Hồng Ngọc hát thay mình một buổi, show còn lại lùi lại vào ngày 8/7.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện. Hiện sức khỏe anh ổn định và được các bác sĩ thăm khám, theo dõi thường xuyên. Nam ca sĩ cũng tiết lộ phải tạm ngưng ca hát trong khoảng 1-2 tuần để dành thời gian nghỉ ngơi.

Hiện tại, hằng ngày sẽ có người tới tận nhà để vệ sinh vết mổ và theo dõi sức khỏe cho Đàm Vĩnh Hưng:

Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, đến ngày 16/5, Đàm Vĩnh Hưng đã xuất viện. Anh được cậu con trai nhỏ - bé Polo - tới đón ra viện. Nam ca sĩ cho hay hiện tại sức khỏe của anh đã ổn định nên có thể về nhà để điều dưỡng chờ ngày cắt chỉ.

"Bây giờ chờ ngày cắt chỉ thôi. Mỗi ngày sẽ có điều dưỡng đến rửa vết thương giúp Hưng ạ. Cũng khá nhức nên phải sử dụng giảm đau liên tục. Mổ xong thì về thôi".

Anh cũng chia sẻ lý do anh từ chối để mọi người đến thăm mình trong lần phẫu thuật này: "Cho Hưng xin lỗi những bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô, các fans và người thân khi Hưng từ chối không để mọi người vào thăm nhé!

Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi quý tử đón anh trở về, đồng thời từ chối mọi người đến thăm hỏi. Ảnh: Internet

Hưng thấy cũng không có gì quá to tát để làm phiền mọi người, nhắn tin thăm hỏi, động viên là Hưng vui rồi! Hưng sợ mình không tiếp chu đáo trong lúc tình trạng sức khoẻ như thế thì còn mất mặt hơn".

Nam ca sĩ tâm sự, khi được cậu con trai bé bỏng tới thăm và đón ra viện, anh cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Hy vọng trong 10 ngày đến 2 tuần sẽ bình phục. Lúc đó mình đã ổn định để sẵn sàng cho tất cả! Một lần nữa xin tri ân những ai đã thiện chí quan tâm và dành cho Hưng những cmt động viên và những lời chúc tử tế tốt đẹp".

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã cùng một số đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ để vận động quyên góp giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Hôm 11/5, nam ca sĩ trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ: Mạc Can, ca sĩ Sỹ Ben, Vũ Quang, Lan Thảo...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Internet

Cũng trong thời gian gần đây, nam ca sĩ có liên quan đến vụ việc nữ đại gia khu du lịch Đại Nam tố cáo. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 10/5, TAND TPHCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày, do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

TAND TPHCM cũng đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên... cùng nhiều người khác, tới dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi, Góc phố rêu xanh... Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng, Mr. Đàm, Tình ca hoài niệm, Giải thoát... Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo các cuộc thi như: Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Tuyệt đỉnh song ca, Thần tượng Bolero...