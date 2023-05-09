Trong buổi làm việc, cả 2 bên cũng cùng xác nhận lại quá trình tham gia HĐBH trong 5 năm. Cụ thể, từ năm thứ nhất đến năm thứ 3, Kim Tử Long đã đóng phí đầy đủ, được tư vấn viên đến nhắc và thu phí trực tiếp. Riêng năm thứ 4, tư vấn viên nỗ lực liên hệ để nhắc và thu phí "nhưng rất tiếc không thành công". Đến năm thứ 5, do giá trị hoàn lại không đủ để tiếp tục nộp cho kỳ kế tiếp nên HĐBH của nam nghệ sĩ mất hiệu lực.

Theo đó, Kim Tử Long đã đến trụ sở công ty để trao đổi trực tiếp với tư vấn viên bán bảo hiểm cho mình và đại diện công ty bảo hiểm . Tại đây, nam nghệ sĩ nêu những thắc mắc liên quan đến thông tin/cập nhật thông tin liên lạc, nhắc đóng phí và quá trình tư vấn viên phục vụ. Anh cũng mong công ty hỗ trợ các thủ tục cần thiết nếu có thể tiếp tục tham gia hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) đã mất hiệu lực hoặc được hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng.

Nam nghệ sĩ cho biết công ty giải quyết thiếu trách nhiệm và "xử ép". Do quá bức xúc, anh đã bỏ về giữa chừng ngay trong buổi làm việc.

"Tính đến nay, sau 5 năm kể từ ngày HĐBH mất hiệu lực, Prudential không thể giải quyết yêu cầu của khách hàng về việc hoàn lại toàn bộ số phí bảo hiểm đã nộp hoặc thực hiện khôi phục hiệu lực của hợp đồng vì điều này là vượt ra ngoài quy định và các nguyên tắc hoạt động mà chúng tôi buộc phải tuân thủ", thông tin kết luận trong văn bản của công ty bảo hiểm.

"Tôi thiện chí muốn lên gặp họ mong cách giải quyết ôn hòa, thỏa đáng hơn. Nhưng kết quả buổi làm việc họ nói không thể giải quyết. Hợp đồng không còn hiệu lực, cũng không trả lại tiền đồng nghĩa tôi mất trắng. Cách ứng xử với khách hàng như thế có công bằng và hợp lý không?", anh nói.

Trước đó, nghệ sĩ Kim Tử Long thông tin anh bị mất trắng số tiền hơn 100 triệu đồng sau 3 năm đóng gói bảo hiểm mua cho con mình, do 2 năm sau đó anh quên đóng. Ảnh: Internet

Về thông tin: Tư vấn viên chăm sóc khách hàng vẫn hoạt động bình thường và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định trong thời hạn diễn ra HĐBH trong văn bản của công ty bảo hiểm nêu, Kim Tử Long cho biết đây là thông tin sai sự thật. Nam nghệ sĩ khẳng định thời điểm khi mình liên hệ, người này xác nhận đã nghỉ việc và hướng dẫn anh gọi lên công ty để có hướng xử lý.

Trước đó, nghệ sĩ Kim Tử Long thông tin anh bị mất trắng số tiền hơn 100 triệu đồng sau 3 năm đóng gói bảo hiểm mua cho con mình, do 2 năm sau đó anh quên đóng.

Anh cho biết gói bảo hiểm của anh đóng trong 10 năm, nhân viên tư vấn không nói cụ thể hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy do nguyên nhân gì. Anh hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên tư vấn và được nhân viên tư vấn nhắc đóng tiền trước một tháng đến kỳ đóng tiếp theo.

Kim Tử Long nói công ty "xử ép" mình. Ảnh: Internet

Liên quan đến lùm xùm các công ty bảo hiểm, vụ việc nữ diễn viên Ngọc Lan cũng khiến cư dân mạng không ít xôn xao. Sau livestream của Ngọc Lan đã dấy lên làn sóng gay gắt về bảo hiểm, không ít người vội xem lại hợp bảo hiểm của mình và phát hiện bản thân rơi vào tình trạng giống như nữ diễn viên. Thậm chí, nhiều người bắt đầu livestream chỉ trích công ty bảo hiểm hoặc kéo đến tận văn phòng bảo hiểm để đòi giải quyết.

Ngọc Lan ôm CEO công ty bảo hiểm, chấp nhận làm hòa và tiếp tục duy trì hợp đồng. Ảnh: Internet

Ngày (20/4), diễn viên Ngọc Lan có buổi họp báo nói rõ mọi vấn đề liên quan đến buổi livstream "bóc phốt" về hợp đồng bảo hiểm của cô. Ông Đào Văn Đồng, Tổng giám đốc MVI Life (tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife), cho biết, khách hàng Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm, về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai (gói bảo hiểm cao cấp Diamond).

Sau khi nghe ông Đồng nói, diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi và cho biết, cô quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vì hiểu rằng nó có ý nghĩa, nhưng do chưa được tư vấn đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên dẫn tới sự việc.

"Hiện tại, sau khi làm việc với ban lãnh đạo MVI Life, trên tinh thần cầu thị, mong muốn tìm được tiếng nói chung đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cả hai bên, chúng tôi đã đạt được đồng thuận để tôi có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình tại MVI Life với gói Diamond cao cấp nhất, đồng thời đã loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu của Lan, vì mong muốn của Lan là dành tất cả cho con chứ không cho bản thân mình"- Ngọc Lan chia sẻ với báo giới.