Lý Hải 'soái ca sơ mi trắng' nhưng lại còng lưng cắt móng chân cho ‘khách VIP’

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi anh còn là một người chồng tốt, một ông bố hết lòng chăm con.

Mới đây trên trang cá nhân của vợ chồng Lý Hải đã đăng tải clip ông bố bốn con đang ân cần chăm con. Trong clip, diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất phim Lý Hải quần áo chỉnh tề làm “soái ca sơ mi trắng”, đang còng lưng cắt móng chân cho con gái cưng. Clip thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, dân mạng tỏ ra rất thích thú với sự chu đáo của ông bố bốn con này. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ của cư dân mạng đối với gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt: “Yêu gia đình này quá”, “ba Hải tuyệt vời”, “bgười cha tuyệt với của những đứa con dễ thương”, “trong mắt các mẹ, hình ảnh này là đẹp nhất”…

'Soái ca sơ mi trắng' đang còng lưng cắt móng chân cho con gái cưng Dù rất bận rộn với công việc diễn xuất và sản xuất phim, ông xã Minh Hà vẫn tranh thủ dành thời gian cho gia đình. Anh tự tay chăm sóc con, không ngại làm các việc đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ như cắt móng hay tắm cho các con. Minh Hà từng chia sẻ về người chồng của mình: “Anh Hải thật sự là một ông bố tốt. Anh ấy rất dễ thương, chỉ cần tôi nói anh tắm cho con nhé hoặc anh chơi với con để em ngủ chút nhé,… là anh ấy sẵn sàng làm ngay không bao giờ từ chối. Thậm chí, vì biết tôi vất vả nên về tới nhà là anh ấy tự làm chẳng cần tôi nhờ vả.”

Ra ngoài anh là 'cá mập', nhưng khi về nhà thì luôn ân cần, dịu dàng với vợ con Công việc bận rộn nhiều mệt mỏi, Lý Hải vẫn luôn ở bên khi con cần Hai vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thích có nhiều con để gia đình luôn đầm ấm, tràn ngập tiếng cười Ngoài sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp Minh Hà cùng bốn con ngoan. Anh từng chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình: “Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân và gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến”. Dân mạng dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt Dù đã ở bên nhau hơn một thập kỷ, gia đình Lý Hải – Minh Hà vẫn luôn là gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của khán giả cả nước. Ảnh: FBNV

Vợ chồng 'nhà người ta': 4 mặt con với hơn 10 năm gắn bó, Lý Hải – Minh Hà vẫn mặn như hồi còn son Trải qua hơn 10 năm bên nhau, Lý Hải – Minh Hà xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hai-soai-ca-so-mi-trang-nhung-lai-cong-lung-cat-mong-chan-cho-khach-vip-403141.html