Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Sao Việt 10/05/2023 10:41

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV Ghosting của Linh Ka với nhan sắc và sự thay đổi về gương mặt, Lâm Vỹ Dạ đã thẳng thắn nhắc đến chuyện 'dao kéo' để làm đẹp.

Ngày 9/5, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong sự kiện ra mắt MV đầu tay mang tên Ghosting của Linh Ka, nữ diễn viên tiết lộ bản thân giảm 10kg. Cô khiến khán giả ngỡ ngàng vì "lột xác" và đôi khi xuất hiện với khuôn mặt vô cùng lạ lẫm.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên bị soi nhan sắc khác lạ, cụ thể là phần mũi trông thon gọn hơn làm dấy lên nghi vấn can thiệp "dao kéo'. Tuy nhiên, vợ Hứa Minh Đạt phủ nhận điều này. Nữ diễn viên tiết lộ cô Giảm cân bằng phương pháp tự nhiên giúp gương mặt thon gọn chứ không động dao kéo. Cô chia sẻ: "Tôi vừa xuống 9kg thì không khác mới là lạ. Tôi Giảm cân trong vòng hai tháng để tham gia hai show mới với vai trò MC và để cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Ốm là tự nhiên đẹp hà, nên không có chuyện giải phẫu thẩm mỹ đâu, tôi thấy hài lòng với gương mặt của mình và anh Đạt cũng thích gương mặt tự nhiên của tôi".

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Sam thích thú hội ngộ Lâm Vỹ Dạ cùng các đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Có thể là do cách trang điểm và góc chụp ảnh khiến Lâm Vỹ Dạ khác lạ khi "sống ảo". Ngoài ra, trong khi tương tác với bạn bè, bà xã Hứa Minh Đạt cũng thừa nhận có sử dụng phần mềm để chỉnh sửa hình ảnh trước khi khoe lên mạng xã hội.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Nhiều khán giả nhận ra phần mũi của nữ diễn viên thon gọn hơn trước kia - Ảnh: Internet

Gần đây, ít xuất hiện, không phủ sóng truyền hình như trước, Lâm Vỹ Dạ cho biết các gameshow gắn liền với mình hiện tại chưa có mùa mới. Cô cũng từ chối những chương trình quay ngoài trời do điều kiện sức khỏe. Sắp tới, người đẹp có 2 dự án mới sắp trình làng nhưng chưa nói cụ thể về các dự án này.

Sau thời gian 3 năm chuẩn bị, bao gồm học múa ballet, tập đánh đàn piano, rèn luyện thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Linh Ka ra mắt vai trò ca sĩ - Ảnh: Internet

Ca khúc Ghosting được nhạc sĩ Hạnh Ngân “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Linh Ka. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước những ý kiến trái chiều khi lấn sân ca hát. "Chắc chắn việc một hot girl lấn sân làm ca sĩ không tránh khỏi những so sánh, khen chê trái chiều. Nhưng Linh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra, chỉ có đón nhận mới đi tiếp được thôi. Không dám nói trước điều gì, nhưng Linh sẽ chỉ tập trung thật tốt cho bản thân. Đó là sự ưu tiên hàng đầu ở hiện tại của mình và ê kíp”, Linh Ka chia sẻ.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện visual lạ lẫm, thẳng thắn nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Linh Ka biểu diễn ca khúc Ghosting - Ảnh: Internet

 

Lâm Vỹ Dạ làm mẹ 2 con vẫn tươi tắn, được khen nhuận sắc dù từng vướng nghi vấn 'động chạm dao kéo'

Lâm Vỹ Dạ làm mẹ 2 con vẫn tươi tắn, được khen nhuận sắc dù từng vướng nghi vấn 'động chạm dao kéo'

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