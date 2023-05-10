Chi Pu xinh đẹp và nổi tiếng, liệu thân thế mẹ ruột nữ thần tượng có 'oách' như con gái?

Từ khi ra mắt đến nay Chi Pu đã vướng phải rất nhiều scandal, trái ngược với con gái mẹ ruột của Chi Pu lại là tuýp người phụ nữ của gia đinh và thậm chí bà đã từng cấm đoán con gái theo đuổi con đường nghệ thuật.

Mẹ ruột của Chi Pu tên là THúy Anh, từng là giáo viên ở trường THCS Thành Công (Hà Nội). Với xuất thân như vậy, bà đã nuôi dạy Chi Pu và chị ruột của nữ thần tượng một cách nghiêm khắc và hướng con gái mình tới những chuẩn mực của người phụ nữ truyền thống. Bà Thúy Anh - Mẹ ruột Chi Pu thướt tha trong bộ áo dài truyền thống Ban đầu, bà Anh không ủng hộ con gái theo nghiệp ca hát, thần tượng vì showbiz rất xô bồ. Nhưng theo bà Thúy Anh chia sẻ, giọng ca 'Anh ơi anh ở lại' cũng rất 'lì đòn' và đã thuyết phục được bố mẹ cho theo đuổi con đường nghệ thuật. Thời còn học lớp 11, Chi Pu đã tỏ rõ niềm đam mê nghệ thuật khi tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và đỉnh điểm là nữ thần tượng thuyết phục bố mẹ cho tham gia Miss Teen và lọt vào top 20.

Ban đầu, bà Thúy Anh đã cấm đoán Chi Pu nhưng cuối cùng cũng buông xuôi theo ý con gái Chi Pu từng tâm sự rằng ban đầu khi cô nàng tỏ ý muốn theo nghệ thuật bố mẹ đã cấm cản rất quyết liệt và thậm chí cấm đoán cô ra khỏi nhà. Giọng ca 'Anh ơi anh ở lại' vẫn lì lợm trốn ra ngoài chụp mẫu ảnh, tuyệt thực và thậm chí nói mình sẽ ra ở riêng để được sự chấp thuận của bố mẹ. Đến hiện tại, mẹ ruột Chi Pu đã trở thành fan của cô và ủng hộ con gái hết mình Và quyết định đồng ý cho con gái theo đuổi nghệ thuật là điêu không sai lầm, thời gian đã chứng minh tât cả. Hiện giờ Chi Pu đã năm trong tay khối lượng tài sản không hề nhỏ. Bây giờ Chi Pu đã có thể phụng dưỡng bố mẹ.

Nhờ xây dựng tên tuổi với nhan sắc gây chú ý nên tuổi 30, Chi Pu là quý cô giàu có với tài sản khủng. Cô sở hữu một biệt thự có giá 'siêu chát' ở TP.HCM. Theo giới chuyên bất động sản thì để mua được biệt thự này, Chi Pu còn phải có tiền và quan hệ. Chi Pu đăng ảnh check in ở một căn nhà với view rộng rãi thoáng đãng, có ban công nhìn được toàn cảnh Quận 3 - Quận 1, view trung tâm thành phố. Tuy không thành công với mảng âm nhạc nhưng Chi Pu được đánh giá cao về nhan sắc và visual trên sâu khấu Sau khi nghỉ hưu, bà Thúy Anh quyết định vào TP.HCM sinh sống cùng con gái. Để thể hiện sự ủng hộ, bà còn thường xuyên đi sự kiện và du lịch cùng Chi Pu. Hai mẹ con hạnh phúc bên nhau Bà Thúy Anh giờ đã trở thành fan của con gái cưng và rất ủng hộ con. Về phía Chi Pu cũng quan tâm bố mẹ, mới đây cô còn tổ chức sinh nhật cho mẹ mình

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