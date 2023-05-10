Khép lại mối tình 8 năm, Thiều Bảo Trâm tiết lộ gu người yêu lý tưởng, có phải ngấm ngầm công khai tình mới?

Chuyện tình ồn ào thuở nào của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm vẫn luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Thời gian gần đây, người hâm mộ khá là bất ngờ khi cô nàng bật mí gu người yêu lý tưởng hiện tại của mình.

Chuyện tình cảm của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng được ví như chuyện tình ''ồn ào'' của cặp đôi ngôi sao Justin Bieber và Selena Gomez. Mối quan hệ của cặp đôi bị nghi ngờ sứt mẻ vào năm 2021 và nhiều người đồn đoán do sự xen ngang của ''gà cưng'' Hải Tú. Từ đó trở đi, chuyện tình cảm của cô nàng là một trong những vẫn đề được quan tâm nhất với giới truyền thông. Cuộc tình tay ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú làm tốn nhiều giấy mực của báo chí Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm là người khá kín tiếng trong vấn đề yêu đương, cô không thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội nhưng vẫn được dân tình theo dõi sát sao. Trải qua nhiều biến cố trong tình cảm nữ ca sĩ hiện tại tập trung toàn bộ sức lực cho âm nhạc và thường xuyên chia sẻ đời sống ''độc thân vui tính'' của mình.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong các sự kiện vô cùng lộng lẫy Nữ ca sĩ xinh đẹp Thiều Bảo Trâm Cô nàng hiện sống rất hạnh phúc và được cho là không quan tâm đến ''người yêu cũ'' Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ gu bạn trai lý tưởng, điều này khiến dân tình xầm xì có phải Thiều Bảo Trâm đang lên tiếng xác nhận tình mới? Cụ thể cô đăng tải đoạn story ngắn ngầm chia sẻ về hình mẫu đàn ông đang tìm kiếm. Nữ ca sĩ không đích thân đưa ra quan điểm mà dùng đoạn video phỏng vấn của MC đình đám Steve Harvey cùng một cô gái trẻ để "thay lời muốn nói" của mình. Nữ ca sĩ bật mí gu người yêu lý tưởng Chưa dừng lại ở đó, netizen soi được chi tiết đắt giá rằng nữ ca sĩ đang yêu vì cô không ngần ngại công khai chàng trai dấu mặt trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ 9X không ngần ngại dành những lời chúc cực ngọt đến chàng trai bí ẩn: "Happy birthday (tạm dịch là chúc mừng sinh nhật) người vô cùng quan trọng của cuộc đời em. Em nhận được quá nhiều khi gặp anh. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, tin tưởng em giúp em hiểu em xứng đáng được hạnh phúc thế nào. Yêu".

Chàng trai dấu mặt được cho là tình mới của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm Ngoài ra, người hâm mộ cũng mừng thầm cho cô nàng vì sau khi đổ vỡ với cuộc tình 8 năm, nàng ca sĩ trở nên xinh đẹp hơn, cô vẫn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Cùng với đó, sự nghiệp ca hát cũng ngày càng nổi bật hơn so với trước đây. Trong thời gian ngắn, cô liên tục cho ra mắt các sản phẩm Một mình có buồn không, Love rosie, Trái trái phải phải. Mới đây, MV Sau lưng anh có ai kìa vừa ra mắt đã đạt Top 1 trending trên YouTube, #1 iTunes Vietnam và một số nền tảng nghe nhạc khác. MV Phía sau lưng có ai kìa được cho là đang ám chỉ Sơn Tùng và tình mới cùng MV của anh Thiều Bảo Trâm nhập tâm vào nhận vật trong MV sau đỗ vỡ tình cảm MV được cho là một trong những bản HIT đem lại màu sắc riêng cho nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã thể hiện diễn xuất rất tốt trong MV

Cùng tên 'Trâm' nhưng hai ca sĩ có cuộc sống trái ngược, người được chồng yêu thương, người lận đận tình duyên Hai nữ ca sĩ Việt nổi tiếng có cùng cái tên nhưng người thì viên mãn cùng chồng con, kẻ thì lận đận tình duyên với mối tình 8 năm.

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