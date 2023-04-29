Cùng tên 'Trâm' nhưng hai ca sĩ có cuộc sống trái ngược, người được chồng yêu thương, người lận đận tình duyên

Hai nữ ca sĩ Việt nổi tiếng có cùng cái tên nhưng người thì viên mãn cùng chồng con, kẻ thì lận đận tình duyên với mối tình 8 năm.

Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát tốt nhất nhì làng giải trí, cô nàng chắc hẳn là cái tên đã không còn quá xa lạ đối với đông đảo khán giả yêu thích âm nhạc. Không chỉ có sự nghiệp đầy viên mãn, người đẹp Sài Thành còn được cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ cùng nhóc tỳ đầu lòng đáng yêu kháu khỉnh. Võ Hạ Trâm cùng chồng doanh nhân Ấn Độ và con gái - Ảnh: Internet Cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet Không chỉ được “nửa kia” chăm sóc, cưng chiều hết nấc trong cuộc sống thường nhật, Võ Hạ Trâm còn khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ MV được Võ Hạ Trâm đầu tư 5 tỉ đồng, số tiền được tài trợ từ chồng là doanh nhân người Ấn Độ, sản phẩm mang khán giả đến những khung cảnh tuyệt đẹp của đất nước Ấn Độ, những phần thể hiện vũ đạo mang đậm chất Bollywood,...Được ông xã yêu thương và làm hậu phương vững chắc Võ Hạ Trầm khiến dân tình cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Ông xã doanh nhân luôn là hậu phương vững chắc cho Võ Hạ Trâm - Ảnh: Internet Cùng tên Trâm, thế nhưng đường tình duyên của Thiều Bảo Trâm lại lận đận hơn bao giờ hết. Đầu năm 2021, tin đồn Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP rạn nứt sau nhiều năm bí mật hẹn hò bất ngờ tràn lan khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ lúc Thiều Bảo Trâm hủy theo dõi giọng hát Không phải dạng vừa đâu, kèm theo đó là chiếc bánh kem cùng hàng loạt lời an ủi đến từ bạn bè thân thiết của người đẹp 9x.

Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP từng có chuyện tình tốn giấy mực của báo chí - Ảnh: Internet Hiện tại, Thiều Bảo Trâm vẫn đang tiếp tục với sự nghiệp ca hát của mình, cô chỉ tập trung vào sự cống hiến âm nhạc trong tương lai và chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm hay kết hôn. Nữ ca sĩ càng ngày càng trở nên xinh đẹp, yêu đời và các sản phẩm cũng đang dần chỉnh chu hơn rất nhiều so với trước đây. Cô chia sẻ với giới truyền thông báo chi rằng: ''Hiện tại, Trâm đã 28 tuổi và chắc chắn mình cũng từng yêu, tình yêu của tuổi 28 với tuổi 18 cũng rất khác nhau. Là một nghệ sĩ, việc trải qua nhiều cảm xúc cũng là điều tốt để mình dùng những cảm xúc ấy thể hiện bài hát sâu sắc, tạo đồng cảm hơn'' Trải qua nhiều đau khổ trong tình cảm Thiều Bải Trâm lấy động lực phát triển bản thân - Ảnh: Internet Thiều Bảo Trâm hiện tại lại càng xinh đẹp và tươi tắn, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Đều là những cô nàng tài sắc vẹn toàn, thế nhưng Võ Hạ Trâm – Thiều Bảo Trâm lại khiến netizen không khỏi tiếc nuối khi có đường tình duyên hoàn toàn trái ngược. Khác với cuộc sống hôn nhân được nhận xét là ngày càng viên mãn của giọng ca họ Võ, Thiều Bảo Trâm ở thời điểm hiện tại vẫn đang “lẻ bóng” một mình và dành phần lớn thời gian để tập trung vào việc phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Thiều Bảo Trâm đáp trả khi bị anti fan mỉa mai "gái hư" Mới đây, trên trang cá nhân Thiều Bảo Trâm đã có màng đáp trả một khán giả dùng lời lẽ có phần mỉa mai dưới bài đăng của cô và được hầu hết khán giả ủng hộ.

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