Xôn xao về nguyên nhân thực sự khiến cựu thành viên Zero9 ra đi đột ngột ở tuổi 25

Gia đình của Win và các cựu thành viên Zero9 vẫn chưa hết bàng hoàng về lý do anh kết thúc cuộc đời ở tuổi 25.

Tối ngày 9/5, các cựu thành viên nhóm Zero9 đồng loạt đăng những lời tiễn biệt, đau xót trước sự ra đi của cố thần tượng. ngay sau thông báo, cộng đồng mạng đều không khỏi bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi khi còn quá trẻ của Win. Win (Hồ Minh Tuấn) đột ngột ra đi ở tuổi 25 Mới đây, sáng 10/5, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip hé lộ về nguyên nhân sự ra đi đột ngột của Hồ Minh Tuấn (Win). Theo đó, trong clip có sự xuất hiện của Zane (cựu thành viên Zero9) cùng một nhân vật khác.

Trong đoạn clip, nhân vật xuất hiện cùng Zane chia sẻ rằng Zane là thành viên duy nhất liên lạc được với mẹ của Win. Người này đau buồn tiết lộ rằng Win đã tự sát và khẳng định đây là thông tin xác đáng, đúng sự thật 100%. Wanbo Trần Huỳnh Phúc và Zane cho biết nguyên nhân Win mất Về nguyên nhân sâu xa hơn khiên Win chọn cách tự kết liễu cuộc đời vẫn chưa được làm rõ và không có thông tin. Trong đoạn clip gây xôn xao, nhân vật xuất hiện cùng Zane nói rằng vào hôm nay 10/5 sẽ đến gặp gia đình cố thần tượng để thăm hỏi kĩ hơn.

Hiện có một thông tin ngoài luồng rằng, Win đang mắc chứng trầm cảm và có vướng mắc về vấn đề tiền bạc. Wanbo Trần Huỳnh Phúc nói thêm rằng những sự việc liên quan đến bệnh lý trầm cảm và tiền bạc rất rắc rối, đằng sau sẽ có rất nhiều câu chuyện đen tối khác nên không tiện nhắc tới trong đoạn clip. Nguyên nhân sự ra đi của Win vẫn chưa được kiểm chứng Dù chưa rõ thực hư nhưng những chia sẻ của Tiktoker Wanbo và cựu thành viên Zane cũng đang gây tranh cãi rất lớn trên Cộng đồng mạng. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là thông tin một chiều và chưa được gia đình Win xác nhận, cộng đồng mạng cần hết sức tỉnh táo. Hiện công an đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân cái chết của Will, theo thông tin của cựu thành viên Mew.

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