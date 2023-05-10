Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25

Sao Việt 10/05/2023 09:45

Các cựu thành viên Zero9 vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của Win (Hồ Minh Tuấn) ở tuổi 25.

Vào tối 9/5, thành viên Lương Bảo Duy bất ngờ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về sự ra đi của Win (tên thật: Hồ Minh Tuấn) ở tuổi 25. Thông tin này đã khiến tất cả khán giả và người hâm mộ Zero9 không khỏi bàng hoàng.

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 1
 Hồ Minh Tuấn (Win) - cựu thành viên nhóm Zero9

Trước đó, ngay khi Lương Bảo Duy thông báo về sự ra đi của đồng đội, hàng loạt các cựu thành viên khác cũng gửi lời tiễn biệt đến Win và thể hiện niềm đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của cựu đồng đội.

Hà Văn Quốc Thắng (Leo) - cựu thành viên nhóm nhạc Zero9 chia sẻ rằng, Win luôn là người sống tích cực, năng nổ và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cựu thần tượng cho biết thêm Win là một người tiền bối tuyệt vời và xứng đáng được mọi người công nhân hơn nữa.

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 2
Tối 9/5, bạn bè của Win thông báo về sự ra đi của nam ca sĩ trẻ Hồ Minh Tuấn (nghệ danh Win). 

Cựu thành viên Võ Đỗ Anh cũng nghẹn ngào tiễn biệt và chia sẻ rằng mình có rất nhiều khỉ niệm vỡi Win khi còn ở chung nhóm, Đỗ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng về tin bất ngờ này.

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 3
 Kayz (Võ Đỗ Anh) chia sẻ lại ảnh kỷ niệm thời các thành viên trong nhóm còn đủ mặt bên nhau

Tiếp theo đó, các thành viên khác cũng đồng loạt chia sẻ trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương tới Win.

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 4
 Trương Duy Thiện (JBin) buồn bã gửi lời nhắn cuối cùng tới Win
 
Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 5
Trần Lê Đức vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của cựu đồng đội 
Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 6
 Huỳnh Lê Thanh Điền (Alan) gửi lời chúc bình an cuối cùng tới người anh em thân thiết

Theo như cáo phó kính báo, linh cữu Win sẽ được cử hành tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, còn lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 11/5.Linh cữu sẽ được hỏa táng tại một nghĩa trang thuộc Bình Chánh (tp.HCM).

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 7
Cáo phó của Hồ Minh Tuấn (Win) 

Hồ Minh Tuấn (Win) là thành viên gia nhập vào Zero9 từ năm 2020 khi nhóm được đổi tên thành Super9, hoạt động với 7 thành viên. Dù vào nhóm muộn hơn các thành viên khác nhưng anh vẫn nỗ lực để chứng minh bản thân với khán giả.

Các cựu thành viên Zero9 thương tiếc, gửi lời tiễn biệt tới thành viên Win đột ngột ra đi ở tuổi 25 - Ảnh 8
Win là một người anh em tốt và tài năng trong nhóm

Hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào được chia sẻ về nguyên nhân cái chết đột ngột của Win. Một số báo đưa tin rằng Win đã tự tử nhưng thông tin này chưa được chứng minh, xác thực.

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Từ khóa:   win hồ minh tuấn zero9

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